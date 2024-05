2 vecchi cellulari che si rivendono a più di 1.000 euro, se li trovi hai in mano un piccolo tesoro

Sai che ci sono persone interessate ad acquistare vecchi cellulari? Così come c’è chi colleziona fumetti, monete commemorative, francobolli o videogiochi, c’è anche chi è alla ricerca di modelli di cellulare ormai fuori commercio per aggiungerli alla propria raccolta. Ad esempio, un esemplare ancora sigillato di iPhone 1 può arrivare ad avere un valore elevatissimo. Così come il primo modello di IPod in assoluto. Tuttavia, questi non sono gli unici vecchi dispositivi che possono essere rivenduti a prezzi elevati. A breve vedremo 2 vecchi cellulari che si rivendono a più di 1.000 euro. L’importante, affinché si trovi qualcuno disposto ad acquistarli a cifre alte, è che siano sigillati e ancora funzionanti. Difficilmente, altrimenti, si troverà un collezionista interessato.

2 vecchi cellulari che si rivendono a più di 1.000 euro: il Nokia 7700

Dunque, il primo modello di cui parleremo è un Nokia. Non si tratta del modello più iconico in assoluto, cioè il 3310, ma di un altro meno famoso: il Nokia 7700. Secondo le riviste specializzate, il suo valore può andare dai 1.150 ai 2.300 euro.

Il prezzo a cui si riuscirà a rivenderlo dipende anche dallo stato di conservazione del modello. In ogni caso, si tratta di un prezzo molto elevato, specialmente se si considera che ormai questi vecchi cellulari sono stati completamente soppiantati dagli smartphone. Inoltre, all’epoca il prezzo a cui venivano venduti era di molto minore. Quindi, rivenderli potrebbe risultare molto conveniente, specialmente qualora non abbiano un valore affettivo.

Mobira Senator NMT, uno dei primi telefoni cellulari in assoluto

Si tratta del primo cellulare di Mobira/Nokia (oltre che di uno dei primi dispositivi mai messi in commercio) ed è decisamente meno famoso del modello che abbiamo già citato, nonostante la sua iconicità. Risale all’anno 1982 e infatti è completamente diverso da qualunque cellulare uscito dopo gli anni Duemila.

A quanto rivenderlo? A seconda dello stato di conservazione, il suo valore oscilla tra i 930 e i 2.300 euro. Anche in questo caso, rivenderlo permetterà di accumulare un bel gruzzoletto. È possibile farlo grazie a piattaforme online come EBay, oppure altre dedicate al second hand commerce.

