A quanto si vende oggi la PlayStation 1? Scopriamolo subito

La PlayStation è una console che ha cambiato il modo di videogiocare di milioni di persone in tutto il Mondo. In molti sono affezionati ai suoi primissimi modelli, vere e proprie icone. Ad oggi la PlayStation 1 e la PlayStation 2 sono fuori commercio. Per entrarne in possesso è dunque necessario acquistarle usate. Oggi ci concentreremo in particolare sul primissimo modello di questa console e vedremo qual è il suo valore e a quanto può essere rivenduta, sfusa e usata o in perfette condizioni e sigillata. Scopriamolo a breve.

La PlayStation 1 è stata la primissima console della Sony, che ha poi acquisito ulteriore notorietà grazie anche all’uscita di numerosi altri modelli che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di moltissimi videogiocatori.

Alla sua uscita, rappresentò infatti una vera e propria rivoluzione. La PlayStation 1 è stata in commercio fino al 2006, prima di venire surclassata dai modelli successivi. Ad oggi sono ne sono usciti numerosissimi. Ma qual è il valore della Playstation nel 2024? A quanto si vende?

A quanto si vende oggi la PlayStation 1?

La risposta è: dipende. Come per tutti gli oggetti da collezione, infatti, le sue condizioni influenzano notevolmente il prezzo a cui può essere rivenduta. Ovviamente, qualora sia sigillata, il suo valore sale notevolmente. L’importante, in ogni caso, è che sia ancora funzionante.

Il suo valore

Una PlayStation 1 sfusa, dunque senza confezione, può essere rivenduta a circa 40 euro anche su siti come eBay. Il suo valore cresce, però, qualora, oltre che funzionante, la console sia dotata anche di joystick. In tal caso, ci sono collezionisti o videogiocatori nostalgici che potrebbero pagarla anche 60 euro.

Nel caso in cui la PlayStation 1 sia anche sigillata nella sua confezione originale, oltre che dotata di accessori, il suo valore potrebbe salire finanche a 200 euro. Si tratta di un’eventualità più unica che rara, dal momento in cui è difficile avere una console ancora imballata dopo tutti questi anni.

Come si sarà notato, rispetto ad altre vecchie console la PlayStation 1 non ha avuto affatto una diffusione limitata e, almeno al momento, non è così difficile che qualcuno ne abbia una. Proprio per questo, il suo valore non è cresciuto eccessivamente nel tempo.

