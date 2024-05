L’ottimo risultato trimestrale spinge le quotazioni di Banca Mediolanum al rialzo che potrebbero avere qualche margine di apprezzamento.

Il primo trimestre celebra un ottimo risultato per le azioni Banca Mediolanum

Banca Mediolanum ha riportato una raccolta netta di 1,03 miliardi di euro nel mese di aprile, con una raccolta gestita di 621 milioni e un contributo di 404 milioni proveniente dal risparmio amministrato. Nei primi quattro mesi del 2024, la raccolta netta ha raggiunto 4,09 miliardi di euro, con volumi commerciali pari a 4,91 miliardi.

Nel primo trimestre del 2024, Banca Mediolanum ha ottenuto commissioni nette per 290 milioni di euro, in aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine da interessi è salito a 220 milioni di euro, registrando un aumento del 40% grazie al diverso contesto dei tassi di interesse rispetto al 2023. Il margine operativo ha raggiunto i 283,1 milioni di euro, con un incremento del 24% rispetto all’anno precedente, evidenziando una solida crescita in tutti i settori aziendali.

L’utile netto nel primo trimestre è stato di 220,5 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dimostrando la capacità del modello di business di generare redditività.

Il CEO di Banca Mediolanum, Massimo Doris, ha commentato i risultati, sottolineando che la strategia di servizio integrato alla clientela si riflette in un conto economico ben diversificato che produce risultati in qualsiasi contesto di mercato. Doris ha espresso soddisfazione per l’ottimo primo trimestre, evidenziando che le masse in gestione hanno raggiunto un record di 126 miliardi di euro e che l’acquisizione di nuovi clienti è aumentata dell’11% rispetto all’anno precedente, portando il totale dei clienti bancari a 1.840.000.

Ottimo inizio anno per Banca Mediolanum e le azioni accelerano a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso sul titolo Banca Mediolanum è saldamente rialzista e al momento non si notano segnali di pericolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno rotto al rialzo la resistenza in area 10,33 € e questo potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione rialzista verso area 12 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 10,33 €.

