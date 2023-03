Quanto ti costa tenere la lampada accesa sul comodino mentre usi il cellulare nel letto?

In alcuni casi potrebbe costare tanto tenere la luce accesa la notte ma la tecnologia aiuta. Non è un bene invece dormire con lo smartphone vicino. I comportamenti corretti sono quelli che fanno risparmiare e fanno stare bene l’organismo. Ecco alcuni chiarimenti.

Impossibile contare quante volte durante la giornata controlliamo il cellulare. Poi arriva la sera e andiamo a letto a dormire. Il tablet per guardare una serie tv oppure lo smartphone e la lampada accesa. Tutti questi comportamenti sono deleteri e incidono sulla nostra salute ma anche sul nostro portafoglio. Innanzitutto bisogna dire che guardare lo smartphone al letto fa molto male al sonno. La produzione di melatonina si interrompe e la mente continua a lavorare nel momento in cui dovrebbe riposare. Non solo. Sarebbe meglio durante le ore notturne che le apparecchiature elettroniche rimanessero a una distanza di sicurezza. Meglio se fuori dalla camera.

A parte questo, siamo abituati a controllare lo smartphone a letto ma lasciando la lampada che teniamo nel comodino accesa. E qui le considerazioni da fare sono tante.

Numeri che confortano

Quanto ti costa tenere la lampada accesa prima di dormire? Dobbiamo sapere che il consumo di una lampadina a incandescenza costa 0,024 euro all’ora. Una lampada alogena 0,017 euro all’ora, una fluorescente compatta ad alto risparmio energetico 0,0052 euro all’ora. Una lampada LED solo 0,0048 euro all’ora. Quindi sviluppando 1600 lumen per 3 ore ci sarà un costo per il consumo dato dalla lampadina a incandescenza di 26.28 euro all’anno. Per la lampada alogena 18.92 euro all’anno, per la lampada fluorescente compatta ad alto risparmio energetico 6.05 euro all’anno e per la lampada LED 5.26 euro all’anno.

Questo è l’effetto dei miglioramenti che si ottengono grazie alla tecnologia. Una lampada LED permette di risparmiare 21 euro all’anno utilizzando lo stesso livello di illuminazione di quella a incandescenza. Questo è il modo corretto di interpretare i vantaggi che può dare la tecnologia di cui amiamo circondarci anche quando non dovremmo. Se non amiamo il buio, utilizziamo le moderne lampade LED ma cerchiamo di garantirci un sonno proficuo.

Quanto ti costa tenere la lampada accesa e perché lo fai

Quindi la preferenza dovrebbe andare alle lampade LED. Ce ne sono però di diversi tipi. Quelle colorate sono consigliate per creare un ambiente ideale che concilia il sonno. Il consumo non cambia. E rispetto alle lampade tradizionali il risparmio è garantito. La luce che produce lo smartphone invece è deleteria. Se siamo convinti che facendo stancare gli occhi il sonno arriverà prima ci sbagliamo di grosso. La luce dello smartphone resa irregolare dai video e dai contenuti che si alternano oltre a fare male agli occhi inibisce il sonno.

La luce è importante anche di notte e mentre si dorme. Per quello dovremmo investire sulle nuove lampade in commercio. La luce regola i ritmi circadiani e ci fa dormire meglio mantenendo in salute l’organismo. Tenere accesa la luce di notte non ha a che fare con traumi infantili, ma con la ricerca del benessere. Facciamo bene i conti se vogliamo tenere la luce accesa, la spesa potrebbe non essere così folle. Ma evitiamo di addormentarci con il tablet acceso o con lo smartphone tra le lenzuola. Questa è una pessima abitudine di cui dovremmo liberarci al più presto.