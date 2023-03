Nessuno disinfetta mai questo oggetto in casa pieno zeppo di batteri. Anche tu metti a rischio la tua salute?

Dopo la pandemia, tante persone stanno più attente alla loro salute. A partire dall’igiene e non solo delle mani. Eppure, a volte, i rischi di ammalarsi possono arrivare anche da oggetti di uso comune che non puliamo mai. Pensiamo siano sempre puliti, ma, in realtà, sono ricettacolo di germi e batteri. Come questo oggetto che nessuno pulisce mai. Scopri qual è.

Vi ricordate di quando, durante la pandemia, non si faceva in tempo a toccare un oggetto che subito ci si andava a lavare le mani? L’igiene era al primo posto e la paura di contrarre il Covid 19 ci portava ad ogni forma di difesa, per scongiurare la paura del virus. A distanza di parecchi mesi, la situazione, per tanti, è cambiata.

Siamo, forse, meno prudenti di prima. Magari, non a livelli di pre-Covid, ma, certamente, con meno attenzione rispetto ai mesi del lockdown. Insomma, abbiamo un poco abbassato la guardia, esattamente come con la mascherina che, ormai, anche sui mezzi pubblici, si vede sempre più di rado. Giusto? Sbagliato? Senza essere maniacali, però un poco di prudenza in più, visto anche quello che abbiamo passato, non guasterebbe.

Sono tanti gli oggetti che possono portare malattie in casa, senza accorgerci

Casa dolce casa, si suole dire. Eppure, può capitare che proprio tra le mura domestiche si annidino pericoli non da poco. Per esempio, come vedremo tra poco, nessuno disinfetta mai questo oggetto in casa che, invece, è un importante portatore di germi e batteri. Non solo.

Ad esempio, il 50% della polvere che abbiamo in casa è provocato da questo particolare oggetto. E sappiamo la polvere quanti problemi di salute possa portare a una persona. In casa, come detto, ci sono tanti oggetti che trascuriamo nelle pulizie, ritenendoli, a torto, puliti.

Ecco quali sono gli oggetti che non puliamo mai, commettendo un grosso errore

Ad esempio. Quante volte puliamo gli strofinacci o le spugne? Non abbastanza si dovrebbe rispondere. Usare lo stesso straccio della polvere, che ci limitiamo a scuotere, per più volte, non elimina i germi. Gli strofinacci andrebbero lavati ogni volta che vengono utilizzati. In quanti, però, lo fanno?

Un po’ come le spugne che si usano per pulire il bagno e che andrebbero disinfettate sempre in questo modo. Così come il lavandino della cucina che andrebbe disinfettato ogni volta, anche con della semplice acqua ossigenata. Non da meno sono i tappeti, altro elemento che accumula polvere e che andrebbe pulito ogni giorno. Chi di noi, però, lo fa?

Nessuno disinfetta mai questo oggetto in casa commettendo un grave errore. Ecco qual è

Tornando all’oggetto del nostro articolo, c’è un oggetto che, praticamente, nessuno disinfetta mai. Eppure, è uno dei più “pericolosi” nel veicolare gemi e batteri. Sapete di cosa si tratta? Delle chiavi di casa. Alzi la mano chi si prende la briga di disinfettarle. Magari, non l’abbiamo mai fatto.

Eppure, è un catalizzatore di germi. Che, magari, appoggiamo sul tavolo della cucina quando rientriamo, senza farci troppi scrupoli. E che ci passiamo, di mano in mano, quando le condividiamo con le altre persone di casa. Ci avevi mai pensato? Eppure, basterebbe lavarle, ogni volta che le usiamo, con della semplice acqua e sapone. Meglio ancora, in acqua tiepida e con qualche goccia di sapone liquido. Passiamo nelle scanalature con un vecchio spazzolino e poi si sciacqua. L’igiene, prima di tutto.