Grande Fratello VIP stasera: squalifica di uno dei concorrenti più amati, l’eliminato e tutte le anticipazioni

Stasera è in arrivo un’altra attesissima puntata del Grande Fratello VIP. Ecco tutte le anticipazioni di uno degli appuntamenti più attesi di tutta la settimana con delle sorprese tutte da scoprire.

Altra puntata del Grande Fratello VIP in onda stasera su Canale 5. Dopo problemi e squalifiche a cui abbiamo assistito nel corso di questa edizione, sembra che le acque si stiano un po’ calmando. Giovedì scorso, durante l’ultima puntata andata in onda, abbiamo visto trionfare Micol Incorvaia come seconda finalista del programma. Quindi, insieme a Oriana, la sorella minore di Clizia potrà dormire sonni tranquilli. Ma gli altri concorrenti, al contrario, sono più che in fibrillazione.

Puntata di stasera del GF VIP: ecco cosa potrebbe accadere e i possibili risvolti che prenderà l’appuntamento

Stasera c’è un altro televoto di fuoco tutto al femminile. E la lotta sarà tra alcune delle concorrenti più amate e discusse di tutta l’edizione. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Milena Miconi. Saranno queste quattro concorrenti infatti, a dover passare sotto il giudizio del pubblico. Uno diventerà la terza finalista di questa combattuta edizione. Un’altra, invece, dovrà lasciare definitivamente la casa.

Il possibile eliminato di questa sera e una probabile squalifica che pesa sulle spalle di uno dei concorrenti

Tra le concorrenti che si combattono il posto da finalista, le favorite sembrano essere Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Le due amiche per la pelle, si scontreranno per raggiungere la finale proprio questa sera. Per l’eliminazione, invece, i sondaggi danno quasi come certa Milena Miconi. La stessa concorrente più volte ha affermato di aspettarsi di uscire questa sera. Ma ovviamente dovremo attendere la puntata per poter capire se realmente sarà lei a dover abbandonare la casa più spiata di Italia.

Grande Fratello VIP stasera: squalifica per uno dei concorrenti più amati di questa edizione, ecco la reazione

A rendere la puntata piuttosto pesante sarà la squalifica di Daniele Dal Moro avvenuta durante le ultime ore. Il concorrente Veneto non ha preso affatto bene l’eliminazione repentina dal gioco. Soprattutto perché, a differenza di Edoardo Donnamaria, a lui non è stato permesso di salutare nessuno. Stasera non lo vedremo in puntata quindi ma l’ex concorrente ha promesso che parlerà molto presto. Dunque, ecco cosa ci attende al Grande Fratello VIP stasera: squalifica di Daniele e tante altre novità.