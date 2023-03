Il sogno altruista di Ornella Vanoni prima della fama, cosa voleva fare e il rapporto conflittuale con il successo

Ornella Vanoni è una delle artiste italiane più longeve in assoluto. Questo e l’innegabile talento hanno fatto sì che venisse soprannominata ‘’la signora della canzone italiana’’. Tuttavia, i suoi progetti erano ben altri e se non fosse stato per alcune fortuite circostanze forse non ci sarebbe mai stata nessuna Ornella Vanoni. Ecco svelato il suo sogno nel cassetto.

Non tutte le persone che raggiungono la notorietà erano inizialmente interessate a farlo. A volte, la fama non è frutto di un piano ben congegnato ma di una moltitudine di circostanze. Questo è proprio il caso di Ornella Vanoni.

Probabilmente lei stessa non avrebbe mai immaginato di riuscire a raggiungere i traguardi che la vita le ha riservato. La sua storia, da questo punto di vista, è simile a quella di Maria De Filippi.

Ecco svelato il sogno altruista di Ornella Vanoni prima della fama

La Vanoni non sognava affatto le luci della ribalta. La sua ambizione era molto semplice e cioè prendere il diploma da estetista e cominciare a lavorare in quell’ambito. La motivazione che la spingeva verso quella strada era molto nobile. Infatti, soffriva di una grave forma di acne e voleva diventare estetista sia per curarsi autonomamente che per aiutare altre persone a superare questo problema.

Il motivo del cambiamento

Tuttavia, il destino aveva ben altri piani per Ornella Vanoni. Un’amica di sua madre le fece notare che aveva una bella voce e la spinse ad iscriversi alla scuola del Piccolo Teatro di Milano.

Lì incontro il regista Giorgio Strehler, suo maestro, con cui cominciò una relazione. Si esibirà come cantante in pubblico per la prima volta nel 1957, alla prima de I Giacobini di Federico Zardi. Assieme a Dario Fo, Fausto Amodei e altri illustri autori, Strehler le scriverà il suo primo repertorio, le canzoni della malavita. E il resto è storia.

Il rapporto di Ornella Vanoni con la fama

Ornella Vanoni ha ottenuto numerosi riconoscimenti nella sua carriera. È stata, ad esempio, la prima donna a vincere due volte il prestigioso Premio Tenco e a ricevere un premio alla carriera a Sanremo.

Ma qual è il suo rapporto con la fama? In una lunga intervista a Repubblica ha ammesso di averci messo molto tempo per cominciare a sentirsi a suo agio con il successo ottenuto. In fondo, le sue ambizioni erano altre. Voleva essere solo un’estetista, eppure la vita le ha riservato un destino completamente diverso. Dunque, ecco svelato il sogno altruista di Ornella Vanoni prima della fama.

Lettura consigliata

Quanto guadagna chi investe in Borsa adesso?