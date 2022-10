Quanto tempo si può stare senza lavarsi i denti e come andrebbero risciacquati

La pandemia ha aumentato l’attenzione che gli italiani dedicano alla cura personale. Sarà che la paura di contrarre il virus ci ha fatto diventare più prudenti, ma è indubbio che le persone siano più attenti alla salute. E non solo nel semplice gesto di lavarsi le mani, ma anche in ogni ambito dell’igiene.

Anche a casa, stiamo attenti a come disinfettare la lavatrice dopo aver lavato i tappeti. O a come disinfettare la lavastoviglie. Così come a disinfettare la spugna dei piatti. Tutti oggetti che, se trascurati, potrebbero portarci delle malattie.

Cosa succede se non abbiamo voglia di lavarci i denti

Anche se, in casa, commettiamo ancora degli errori, da questo punto di vista. Ad esempio, non disinfettare le chiavi che usiamo è uno di questi. Insomma, in ogni ambito della nostra vita, stiamo attenti a garantirci ambienti igienizzati. Magari con il fai da te, che ci permette di rispettare il budget economico familiare settimanale minacciato dalla bolletta della luce raddoppiata.

Idem, come detto, nella salute personale. Magari sfruttando alimenti come lo yogurt scaduto che, in realtà, si presta a vari utilizzi. Ad esempio, lo yogurt scaduto è ottimo per sostituire il dentifricio. L’importante è avere voglia di lavarsi i denti, perché ci potrebbero essere delle conseguenze.

Non possiamo stare troppo tempo senza igienizzare la bocca

La mascherina, per un po’ di tempo, ha nascosto la poca voglia di lavarsi i denti che, magari, qualcuno aveva. Ora, però, che l’obbligo non c’è più, bisognerebbe sapere quanto tempo si può stare senza lavarsi i denti.

Che non è solo una questione di cattivo odore, respingente per chi ci sta vicino. La risposta è che non dovrebbero mai passare più di 24 ore tra un lavaggio e l’altro. Infatti, entro quel tempo, inizierebbero i processi di calcificazione e non dovremmo dare al tartaro la possibilità di formarsi. O i batteri ci ringrazieranno.

Quanto tempo si può stare senza lavarsi i denti è importante, ma anche come lavarli conta molto

Per non parlare del dentifricio, nostro alleato come protezione dei denti, ma che spesso non usiamo come si dovrebbe. In realtà, non dovremmo avere fretta di risciacquare subito la bocca.

In realtà, non si dovrebbe proprio usare l’acqua ma, al massimo, sputare il dentifricio in eccesso. Questo per permettere al dentifricio stesso di sprigionare le sue sostante benefiche, che ci aiutano con i nostri denti. Se riuscissimo a tenerlo su per almeno 30 minuti, sarebbe il massimo.