Giove inonderà di fortuna 4 segni zodiacali nell’ultimo weekend

Ottobre è ormai agli sgoccioli e mancano poco più di 24 ore all’inizio dell’ultimo weekend del mese.

Per molti si tratterà di un weekend lungo visto che novembre inizia con un martedì di festa, quella di Ognissanti.

Questa, quindi, potrebbe essere un’occasione d’oro per preparare la valigia ed esplorare nuove località oppure per rallentare i tempi e dedicarsi ai propri passatempi.

Per definire un po’ meglio i nostri programmi potrebbe essere utile dare una sbirciatina oltre che al meteo anche all’oroscopo, fondamentale per scoprire le direzioni che prenderà la fortuna.

Per esempio, in quest’ultimo weekend di ottobre è ancora forte l’influenza benefica dell’eclissi solare per alcuni protagonisti dello zodiaco.

A questa, però, si aggiungerà quella del pianeta Giove che, nonostante il moto retrogrado, entrerà in Pesci giorno 28 portando una ventata d’aria fresca al sapore di fortuna.

Giove inonderà di fortuna 4 segni zodiacali che vivranno un weekend memorabile

Come anticipato, da venerdì 28 ottobre il pianeta Giove sarà ospite del segno dei Pesci in cui trova il suo domicilio naturale.

Ciò aprirebbe ad un periodo di sorprese, di crescita e di positività.

Ad immergersi in questo clima sarà, innanzitutto, proprio questo segno d’acqua.

I Pesci, infatti, verrebbero travolti da un forte entusiasmo, miccia che riaccenderebbe le passioni e i desideri nei confronti di un futuro che potrebbe apparire più accessibile.

Rimanendo sempre all’interno dello stesso elemento, un altro segno che gioirà sarà lo Scorpione, uno dei più compatibili con i Pesci.

Lo Scorpione, spesso identificato come uno dei più fortunati del mese, chiuderà ottobre col botto.

Infatti, oltre ad essere premiato in amore e nell’ambito lavorativo lo sarebbe anche dal punto di vista economico con possibili grandi entrare all’orizzonte.

Dall’acqua al fuoco con un segno dal forte entusiasmo

Nelle grazie di Giove finirà, poi, un segno di fuoco in cui il pianeta ha un secondo domicilio, il Sagittario.

Questo segno, grande protagonista dell’oroscopo per il mese di ottobre, si accingerebbe a vivere uno dei suoi weekend più fortunati.

In particolare, potrebbe avvenire un vero e proprio trionfo in amore che premierebbe i single.

Infatti, dopo un periodo di solitudine e flirt dalla durata di meno di 24 ore, l’anima gemella potrebbe finalmente essere “a portata di cuore”.

Un protagonista fortunato nel weekend

Infine, sarà trascinato in questo vortice di fortuna il segno della Vergine, affine ai Pesci e protetto da Giove.

Per tutti i nati dal 23 agosto al 22 settembre starebbe per arrivare un weekend carico di energia e ricco di buone notizie.

Queste potrebbero riguardare la propria famiglia oppure arrivare in anticipo dall’ufficio per ripartire alla grande il lunedì.

Allora, ecco che Giove inonderà di fortuna 4 segni zodiacali durante quest’ultimo weekend del mese.