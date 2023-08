Quanto spendi per gli occhiali da vista e quanto speri di risparmiare prima che il 2023 finisca?

Il costo degli occhiali da vista si basa sulle lenti e non sulla montatura. La montatura ha a che fare con stile e fashion e interessa le persone molto di più delle lenti eppure sono queste a svuotarci tasche e portafogli. Ecco cosa possiamo fare ancora nel 2023.

I prezzi tra le lenti degli occhiali da vista acquistati in negozio e quelli acquistati online sta aumentando. La forbice di amplia. Gli occhiali per vederci da lontano o da vicino in negozio costano dai 150 ai 200 euro e online si trovano a meno di 50 euro. Le lenti progressive in negozio costano tra i 300 e i 600 euro e online si trovano a meno di 100 euro. Molti di noi sono ancora abituati a vedere e toccare il prodotto prima di comprare, questo è diventato un privilegio e non costa neanche poco.

Se abbiamo una famiglia numerosa questa forbice diventa spaventosa. Con un nucleo di 4 famiglie potremmo passare da una spesa di 800 euro a una di 200 euro. Sono numeri che fanno impressione. E i bonus non devono portarci a ragionare alla vecchia maniera. Ecco perché.

Bonus scadenza dicembre

Quanto spendi per gli occhiali da vista? Dipende da numerosi fattori. Cerchi il risparmio a ogni costo? Hai una famiglia numerosa? Hai sfruttato i bonus? Per il 2023 il bonus prevede 50 euro di aiuto economico per occhiali da vista e lenti correttive. I beneficiari sono stati indicati tra i detentori di reddito Isee inferiore ai 10.000 euro. Il bonus viene erogato tramite voucher da usare per l’acquisto o lo è stato come rimborso per un acquisto già fatto. Sulla newsletter del Garante della Privacy è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti i rimborsi che scadevano a luglio e le possibili proroghe. Ma soprattutto le informazioni sui voucher che sono ancora validi.

Attenzione alle scadenze però. Per ottenere il voucher di 50 euro e acquistare entro 30 giorni gli occhiali, la domanda scade il 31 dicembre 2023. È necessario iscriversi alla piattaforma del Ministero della Salute e utilizzare le solite credenziali cioè SPID, CIE o CNS.

Quanto spendi per gli occhiali da vista e quali sono le montature preferite

Anche se può sembrare un bonus di piccola entità, così non è. Facendo attentamente i conti possiamo notare come la spesa per acquisti online per una famiglia di 4 persone con reddito inferiore a 10.000 euro potrebbe passare da 200 euro a 150 euro. Si tratta di un ottimo risparmio che mettiamo insieme tra i vantaggi degli acquisti on line e il bonus statale.

Per chi non ha particolari problemi di budget, l’attenzione si sposta dalla spesa allo stile, dalle lenti alla montatura. Le montature più vendute nel 2023 sono quelle colorate per i visi ovali, quelle rotonde per visi oblunghi, quelle con taglio basso per i visi tondi. Per i visi a diamante come quelli di Cate Blanchett sono state scelte montature cat eye, per quelli a triangolo invertito come Victoria Beckham sono state scelte montature oversize. Non c’è crisi che tenga. E non si tratta solo di occhiali da sole. Anche quelli per la vista devono essere alla moda. Bisogna poterselo permettere. Quelli di Kate Blanchett Kuboraum partono da 500 euro. Quelli di Victoria Beckham legati al suo nome partono da 176 euro. A ogni viso la giusta montatura. Il 2023 non fa eccezione.