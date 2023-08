Ieri è scaduto un setup mensile e questo era collegato direttamente a quello annuale del 4 agosto. Ora cosa dobbiamo attendere? Le probabilità sono che sia vicino, e di non poco, uno STOP alle vendite. Cosa accadrà da ora in poi? Sono stati toccati dei supporti importanti e intorno a questi livelli si gioca “una partita interessante e importante”, forse vitale per il rialzo annuale. Ribasso per alcuni mesi oppure siamo quasi al termine? I minimi sui mercati azionari statisticamente vengono segnati il lunedì o il venerdì: ci siamo?

Supporti e linee dinamiche

Nonostante il ribasso rilevante delle utime settimane, ampiamente atteso in prezzo e tempo, come già preventivato dal mese di aprile di quest’anno, la tendenza di medio lungo termine rimane rialzista. Le medie mobili settate a 200/400 e 600 sono state toccate sui time frame di breve periodo e si sono inclinate al rialzo. Una bella divergenza che in passato ha portato a rimbalzi anche forti, o a vere e proprie inversioni rialziste.

Sarà così anche stavolta? Ci iniziamo a scommettere ma procediamo per gradi.

Attenzione però, se le chiusure mensili saranno inferiori a questi livelli ci sarà da preoccuarsi e di non poco:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

I minimi sui mercati azionari statisticamente vengono segnati il lunedì o il venerdì: cosa moniotare nel breve termine?

Alle ore 16:50 della seduta del 18 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.570

Eurostoxx Future

4.211

Ftse Mib Future

27.735

S&P500

4.353,12.

Aumentano le divegneze rialziste già segnalate ieri

Se entro al massimo lunedì, non si assisterà a chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.843

Eurostoxx Future

4.291

Ftse Mib Future

28.245

S&P500

4.450

rimangono intatti gli obiettivi ribassisti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Lettura consigliata

Puoi chiedere il TFR anticipato in busta paga anche per semplice necessità economica se rientri in queste categorie