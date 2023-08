Alternative ai profumi più costosi da collezione: risparmiamo fino a 700 euro, ecco cosa cercare nel 2023

Alcuni prodotti in commercio sono davvero costosi quindi è necessario trovare la giusta alternativa. Vediamo una lista aggiornata di cosa possiamo trovare in circolazione per risparmiare senza sacrificare qualità ed essenze da amare.

Il profumo N°1 Men Eau de Parfum di Clive Christian è uno dei più amati dal designer inglese e per questo porta nel nome la dicitura N°1. La Maison inglese ha dedicato diverse fragranze a questa serie così fortunata, per questo la scelta è stata quella di continuare a cercare ingredienti rari e preziosi. Le commistioni sono state sempre vincenti finora, Bergamotto, paprika, eliotropio, mughetto, ambra e cedro, sono solo alcune note che conquistano all’istante. Il prezzo di 750 euro per 50 ml sembra giustificato ma non tutti possono permetterselo.

Il profumo Eguali 408 ricorda moltissimo il capolavoro di Clive Christian e possiamo trovarlo al prezzo di 15,75 euro sui siti specializzati in essenze equivalenti. Le scoperte che potremmo fare sono numerose e la qualità di alcuni prodotti che costano poco è davvero elevata.

Consigli utili e sorprese

Tra le alternative ai profumi costosi da collezione ne esiste una davvero singolare. Il profumo da collezione Baccarat Rouge 540 è intenso e potente. Nota di testa il gelsomino di Spagna, accenni di mandorla amara del Marocco, soffio minerale attenuato dal muschio. Un vero capolavoro. Il costo è di 675 euro per 200 ml che possono essere risparmiati grazie a una grande intuizione.

Si tratta di Instant Crush di Mancena, brand popolare ma nel settore dei profumi di nicchia. Non tutti lo conoscono ma tra gli esperti è un vero cult. Mancena è una Maison francese nata nel 2008 che crea essenze speziate ma per niente stucchevoli. L’equivalenza in questo caso ha del miracoloso. Il prezzo di questo profumo è di 145 euro per 120 ml di prodotto. Non si parla di profumi da discount ma di veri capolavori. Il risparmio è interessante.

Alternative ai profumi più costosi da collezione, non sempre cambiare conviene

Tyl Extrait de parfum di Tiziana Terenzi è in grado di attirare l’attenzione e di sorprendere sempre di più. È l’evoluzione di Draco, la ricerca da cui proviene è lunga e le essenze muschiate creano un riverbero dell’ambra dorata. La miscela è davvero preziosa e infatti il prodotto costa. Il prezzo è di 810 euro per 100 ml di profumo.

Questo profumo non ha equivalenti, è in commercio dal 2016 e la sua unicità è conosciuta da tutti gli esperti. Proviamo un altro capolavoro firmato Terenzi cioè Kirkè, famiglia olfattiva fruttata fiorita, note di testa frutto della passione, sabbia calda, note di cuore mughetto. Costo 200 euro per 100 ml, è un profumo di ottima fattura. La ricerca è la parola d’ordine per la Maison specializzata nei profumi di lusso. La passione accompagna tutti gli esperimenti più riusciti ma anche quelli che godono di minore fama. Insomma una garanzia.