Diversi sono i formati di file con cui abbiamo a che fare ogni giorno, tra i più diffusi vi sono sicuramente i pdf. Il formato pdf significa letteralmente formato di documento portatile ed è tra i più usati in vari ambiti. Infatti, la grande comodità di questo formato è il fatto che si possa aprire da più dispositivi che lo supportano e che non differisca nell’aspetto.

Indipendentemente dalla versione del programma infatti il documento non muterà formato e carattere di scrittura, né la posizione di immagini e grafici all’interno.

Per modificarlo serviranno appositi programmi. Ugualmente per unire più pdf, un’operazione che possiamo fare attraverso varie piattaforme online.

Come trasformare gratis una foto o un documento in pdf dal telefono e da pc

Spesso, soprattutto in ambito lavorativo, potremmo aver necessità di trasformare un file in formato pdf. Quest’operazione si può tranquillamente fare tanto da pc quanto dal cellulare.

Dal computer potremmo cercare un servizio online che ci consenta di farlo o scaricare programmi specifici. In realtà però il nostro pc ci consente di farlo anche senza ulteriori download o connessione a internet.

I programmi del pacchetto Office hanno l’opzione di pdf integrata. Sarà sufficiente aprire il documento di Word o Excel andare su Salva con nome e selezionare pdf dal menù a tendina di salva come. Questa funzione è inoltre disponibile anche nel pacchetto di programmi di Google, quale Google Documents.

Nel caso di un’immagine, potremmo convertirla in pdf incollandola in uno di questi programmi o attraverso un trucchetto. Clicchiamo sull’immagine e premiamo poi il pulsante stampa. Dalla finestra che si aprirà basterà cliccare su salva come pdf e il gioco è fatto.

Fare un pdf con Android e iPhone

Possiamo farlo anche dal telefonino. Dunque ecco come trasformare gratis una foto o un documento in pdf dal cellulare.

Potremmo installare alcune app apposite, ad esempio Scanner Pdf o Adobe Scan, utili per digitalizzare i documenti direttamente in pdf. Basterà scattare la foto e poi si potrà salvare in pdf.

Qualora ci interessasse un articolo su un sito web su iPhone basterà aprirlo da safari e cliccare su opzioni. Da qui selezioniamo invia come pdf. A questo punto potremmo salvarlo nei file. I pdf su iPhone infatti si trovano nei file o su Libri.

Per quanto riguarda invece le foto apriamo la galleria, clicchiamo sulla foto e poi su stampa. Cliccare su stampa ci consentirà di salvarla in pdf nei file.

Questo trucchetto è valido anche per Android, per foto, documenti e pagine web.

Inoltre su iPhone un documento cartaceo si può trasformare in pdf semplicemente aprendolo da Pages, app preinstallata. Basterà cliccare sui tre puntini in alto e selezionare esporta come pdf.

Una volta salvati i pdf possiamo inviarli via WhatsApp o mail. Clicchiamo sul file di nostro interesse e selezioniamo condividi scegliendo attraverso quale app. O basterà andare su WhatsApp e cliccare sul + e da lì documento. Sulla mail invece dovremo cliccare sul simbolo della graffetta per allegarlo. Dopo aver allegato il pdf possiamo inviare la stessa email a più destinatari anche senza che si vedano.

Lettura consigliata

WI FI e internet quando si parla al telefono Android o iPhone