Quanto si paga una casa a Roma e quali sono le zone meno costose

Alcune persone potrebbero essere interessate ad acquistare una casa a Roma. Le ragioni possono essere delle più disparate: c’è chi deve trasferirsi per motivi di lavoro, chi perché si è iscritto all’università o semplicemente chi vuole fare un investimento. Vediamo dunque il costo di una casa nella capitale italiana e le zone nelle quali questo è meno elevato.

Mediamente, il prezzo di una casa in Italia ammonta a circa 1.994 euro al metro quadrato. La regione più costosa è il Trentino Alto Adige, in cui il costo di un’immobile tocca mediamente la cifra di ben 3.293 euro al metro quadrato. Sicuramente un prezzo insostenibile per gran parte delle famiglie italiane. È da segnalare che rispetto a febbraio 2023 il costo di un immobile nel nostro Paese è aumentato dell’1,63% circa.

Ma qual è la situazione nella capitale italiana? Insomma, quanto si paga una casa a Roma? A breve lo scopriremo e vedremo anche quali sono le zone meno costose. Anticipiamo che non è affatto semplice trovare una casa a Roma, specialmente per gli studenti, che spesso sono costretti ad andare ad abitare in città limitrofe. Pertanto, chi deve trasferirsi per motivi universitari farebbe meglio a cercarne una con largo anticipo.

Quanto si paga una casa a Roma?

Rispondiamo dunque a questa domanda. In media, il costo di una casa a Roma è di circa 3.331 metri quadrati. Il costo medio degli affitti, invece, sarebbe di circa 175,5 euro al metro quadrato.

Insomma, come ci si poteva aspettare i costi sono particolarmente elevati. C’è da dire, però, che oscillano notevolmente a seconda della zona nella quale si decide di andare ad abitare. Vediamo quali sono quelle meno costose.

I quartieri meno costosi

Chi vuole risparmiare potrebbe provare a cercare casa nelle zone di Axa (Roma Municipio X). Si tratta di un quartiere noto per essere particolarmente tranquillo e ricco di spazi verdi. È dunque adatto anche a chi è in cerca di un’abitazione situata in luoghi non particolarmente rumorosi o movimentati.

Altre zone poco costose sono quelle di Finocchio e Borghesiana, in cui il costo medio di un immobile ammonta a circa 1552 euro al metro quadrato, molto meno rispetto alla media della capitale d’Italia.

Negli ultimi anni, il costo degli appartamenti è diminuito in alcuni quartieri. Questi sono San Basilio, Ponte Mammolo e Tor Cervara, nei quali il prezzo degli immobili è calato del 10,2% circa.

