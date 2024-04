Si è giunti ad un punto nodale di prezzo tempo per i mercati. Dai minimi dell’ottobre scorso i listini azionari internazionali sono saliti di oltre il 25%. Da quelli del 17 ottobre del 2022 di circa il 50%. Dopo performance superiori alla media, cosa attendere? Non ci sono al momento segnali di ribasso, anche se va valutato con attenzione quello che è accaduto il 2 aprile. Inizio di un ribasso oppure trappola per orsi? Molti imvestitori infatti sono rimasti alla finestra perchè puntavano “il dito” verso una possibile recessione, verso outlook negativi delle aziende, verso i dati macroeconomici che avrebbero potuto dare indicazioni in un senso o nell’altro, oppure la curva dei rendimenti inclinata negativamente. Molti ritengono che ora che Wall Street entra in una finestra ciclica negativa ci sono poche probabilità di ulteriori rialzi di breve termine. Noi invece per usare un termine vernacolare ci rifacciamo al detto “non dire gatto se non ce l’hai nel “sacco”! Attenzione quindi a parlare di ribasso, nei grafici non c’è ancora!

Le statistiche

Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi, abbiamo notato che il periodo 30 ottobre/30 aprile presenta in media performances superiori a quelle del 1 maggio 30 ottobre. Il motivo? Non lo sappiamo, abbiamo solo constatato questo fatto. Come non è realmente giustificabile “il sell in may and go awaìy”, il ribasso quasi ciclico (non è una costanza!) fra maggio e ottobre. Molti ritengono che questi ritraccaimenti siano propedeutici al rialzo fra ottobre ed aprile. In mezzo poi ci sarebbe il rally natalizio.

Come potrebbero essere i mesi a venre abbinando il quarto anno del decennio con il quarto anno del ciclo presidenziale americano?

Aprile: probabilità del 47% che il mese possa essere negativo;

maggio: probabilità del 52% che il emse possa essere negativo;

giugno: probabilità del 68% che il emse possa essere positivo;

luglio: probabilità del 47% che il mese possa essere positivo;

agosto: probabilità del 68% che il emse possa essere positivo.

Questi dati non ci fanno stare tanto traquilli nel dire che dinanzi a noi possa esserci una fase ribassista.

Wall Street entra in una finestra ciclica negativa? I livelli da monitorare per il breve termine

La giornata di contrattazione del giorno 3 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.127,14

Nasdaq C.

16.277,46

S&P500

5.211,49.

Abbiamo appena visto che il ribasso dei giorni scorsi possa essere stata anche una beffa. I nostri oscillatori dicono che ci potrebbe essere l’inizio di un ritracciamento se nei prossimi giorni si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.200.

Per il momento non vediamo ancora i prodromi di un ribasso imminente.

