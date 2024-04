La giornata di martedì 2 aprile, dopo un iniziale rialzo ha fatto dietrofront andando a chiudere sui minimi, in alcuni casi inferiori a 2/3 giorni precedenti. Cosa potrebbe accadere da ora in poi? Quale motivo scatenante di questo ribasso? Dal punto di vista macroeconomico ci sembra che sia cambiato poco. Infatti, molti investitori ritengono che il primo taglio dei tassi avverrà probabilmente nel mese di luglio. Non si ravvisano altri pericoli, infatti quasi tutti danno per scontato che sia in corso un soft landing piuttosto che una recessione. Questo, come più volte scritto su queste pagine, dimostra che la curva dei rendimenti inclinata potrebbe essere fallace e portare molti fuoristrada. I mercati si prendono beffa dei ribassisti?

In modo millimetrico

Mentre il Vix si impennava intraday anche dell’8% i prezzi si sono fermati in modo millimetrico fra le labbra e i denti dell’Alligator indicator settato sul time frame giornaliero. Le medie stanno perdendo di velocità e questo potrebbe indicare che si potrebbe lateralizzare per qualche giorno. Le stesse medie sul time frame settimanle e mensile, e questo anche a parer nostrio indicano che sia in corso una fase direzionale rialzista. Se non ci sbagliamo, momenti per una correzione non sembrano ancora vicini. I tempi forse non sono ancora maturi e ogni ritracciamento, anche forte come quello di martedì, farebbe entrare nuova liquidità. Forse fino a luglio/agosto inoltrato, ci saranno repentini ritracciamenti anche del 3/5% in pochi giorni, per poi lasciare spazio a nuovi rialzi. La liquidità ancora parcheggiata a livello mondiale è ancora enorme, e molti settori sembrerebbero ancora sottovalutati. Si potrebbe così assistere a un ridimensionamento delle azioni legate all’Intelliganeza Artificiale per poi lasciare spazio a una rotazione settoriale. Ci sono azioni secondo il parere degli analisti, che nonostante il rialzo a doppia cifra rimangono ancora sottovalutate sui principali listini mondiali.

I mercati si prendono beffa dei ribassisti?: i livelli di breve termine da monitorare

La chiusura della giornata di contrattazione del 4 aprile è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.610

Eurostoxx Future

5.000

Ftse Mib Future

33.918

S&P500

5.211,49.

Non è ancora cambiato nulla. Per il momento i prezzi si stanno muovendo in modo interlocutorio. Oggi osserveremo se i minimi di ieri reggeranno o meno e se verranno segnatimassimi superiori ad ieri in chiusura di seduta giornaliera. Cosa invece farà cambiare questo quadro grafico?

Probabile inversione ribassista invece, se i prezzi nei prossimi giorni chiuderanno a livello settimanale sotto i seguenti livelli:

Dax Future

18.451

Eurostoxx Future

4.972

Ftse Mib Future

33.745

S&P500

5.128.

Attendiamo sviluppi.

Lettura consigliata

Ecco perché prendi 500 euro al mese di Assegno di Inclusione anche se in famiglia siete in 4