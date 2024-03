Ecco svelato il costo di una casa nella splendida Tenerife, le zone meno costose e quanto si spende per vivere lì

Molte persone scelgono di trasferirsi a Tenerife, un’isola delle Canarie che ospita anche una comunità italiana. Si tratta di una meta ottima anche per chi vuole semplicemente andare in vacanza grazie alle numerose attrazioni dedicate anche ai turisti. C’è anche chi sceglie di acquistare una casa lì per fare un investimento e non necessariamente per viverci. In ogni caso, vedremo qual è il costo medio di una casa in questa splendida isola.

Ecco svelato il costo di una casa nella splendida Tenerife, nonché le zone meno costose

Il prezzo medio di un’abitazione è di ben 1.867 euro al metro quadro. Un poco meno rispetto a quanto si spende mediamente per una casa nel nostro Paese, cioè 1.994 euro al metro quadrato.

Ovviamente, il costo di una casa dipende anche dalla zona residenziale o dalla città in cui si sceglie di acquistarla. A Santa Cruz de Tenerife il costo medio è più basso e ammonta a circa 1.565 euro al metro quadrato. Ancora meno si spende nella zona di San Cristobal de la Laguna, in cui il costo medio di una casa ammonta a 1.330 euro al metro quadrato.

Quindi, questa è decisamente la zona più conveniente per chi vuole investire in un immobile, anche se non la più frequentata dai turisti. Infatti, nelle zone in cui ci sono gli stabilimenti balneari più famosi il costo di una casa aumenta di molto e arriva anche a 3.000 euro al metro quadrato. Quindi, c’è anche questo fattore da tenere in considerazione per chi vuole acquistare un’abitazione lì.

Tenerife è cara? Quanto si spende per vivere lì e la tassazione

Dunque, ecco svelato il costo di una casa in questa splendida isola delle Canarie. A questo punto, però, constatato che le case costano relativamente poco rispetto a quelle italiane, potrebbe venire spontaneo chiedersi quanto si spenda per vivere lì.

Le tasse sono tendenzialmente meno elevate rispetto a quelle della Spagna e del resto dell’Europa. Anche comprare una casa, da questo punto di vista, è molto più facile. In generale, oltre alle case anche la vita ha un costo molto basso. Chi è andato a vivere lì sostiene che con uno stipendio di circa 1.000 euro al mese si possa vivere più che dignitosamente. Ecco quindi cosa spinge molti italiani a cambiare completamente la propria vita trasferendosi nella splendida isola di Tenerife.

