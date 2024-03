Le previsioni di Amundi sulla Cina per l’anno corrente

L’economia cinese è una di quelle più discusse tra gli analisti di tutto quando il Mondo. Come abbiamo visto sulle nostre pagine, la maggior parte degli analisti non sembra particolarmente propensa ad invitare gli investitori a puntare il proprio capitale sugli asset cinese. Altri, invece, sostengono che il suo mercato azionario possa essere foriero di opportunità. Un esempio? Secondo Fidelity, l’economia cinese sarebbe in graduale miglioramento. Anche l’esperto Richard Fontaine si è espresso positivamente sulla Cina, dichiarando che i timori legati al suo declino siano ”prematuri” e che investire in Cina potrebbe anzi rivelarsi piuttosto vantaggioso. I motivi sarebbero la sua leadership nel settore dell’IA e la forza militare in costante aumento. Oggi invece tratteremo le previsioni di Amundi, una società francese che si occupa di gestione dei patrimoni e che è nota a livello globale. L’analisi che riporteremo è tratta dall’outlook per il 2024 stilato dagli esperti dell’azienda.

Le sfide da affrontare

Gli analisti sottolineano che la Cina è alle prese con numerose sfide. Tra queste le principali sono l’invecchiamento della popolazione, la frammentazione geopolitica e la diminuzione dei redditi da capitali.

Le previsioni di Amundi sulla Cina

Per Amundi, c’è un fattore che sarà determinante per la crescita dell’economia cinese sia nell’anno corrente che nel prossimo. Si tratta della riduzione dell’indebitamento, che giocherà un ruolo chiave. Gli analisti ricordano inoltre che gli attivi cinesi hanno resistito ”alla tempesta del consolidamento del settore immobiliare che imperversa dal 2021” e che ”gli attori rimasti sul

mercato si dibattono per restare a galla”.

La politica fiscale e l’allenamento monetario

In merito alla politica fiscale del Paese, per Amundi questa rimarrà moderatamente espansiva, con un deficit nominale al 3,4%. Il mini-allentamento monetario che era già in corso in Cina proseguirà a loro avviso. Nel secondo semestre dell’anno potrebbe avvenire un taglio di 20 punti base. Ciò nonostante, per Amundi l’economia cinese continuerà a crescere molto lentamente nel corso del 2024: non più del 4% se non addirittura poco meno. Ecco, dunque, le previsioni di Amundi sulla Cina.

Occhi puntati sull’India

Al contrario, tra i Paesi cosiddetti ”emergenti” sembra che l’India sia destinata a coprire un ruolo sempre più importante. Secondo Amundi, le prospettive economiche per questo Paese sarebbero addirittura ”luminose”.

Un’opinione che è condivisa da molti analisti, come Claudio Foschi di Eurizon e quelli di JPMorgan, secondo i quali i rendimenti azionari dell’India sarebbero cresciuti pari passo con il PIL nominale, come dimostrerebbero le statistiche. Ciò lo renderebbe uno dei pochi mercati emergenti in cui gli investitori azionari potrebbero beneficiare della crescita economica in corso, a differenza degli altri in cui, invece, quanto scritto non è avvenuto.

