Sarà un viaggio indimenticabile: ecco dove andare a marzo in Italia ma anche in Europa e nel Mondo

La pandemia da coronavirus può dirsi quasi conclusa e in molti hanno ricominciato a viaggiare in Italia ma anche all’estero. Per il mese di marzo ci sono alcune mete molto interessanti che potrebbero suscitare interesse.

Il mese di marzo è appena iniziato ed è già ora di immaginare nuovi viaggi. Un mese ideale per progettare viaggi, sia in vista dell’estate, che proprio per marzo. In Italia come all’estero sarà un mese favorevole che ci

sorprenderà tra clima mite e giornate più lunghe. Tra i luoghi perfetti per essere visitati a Marzo troviamo Roma ma anche Valencia e il Mar Rosso. Posti molto diversi tra loro che stupiranno con la loro bellezza.

Sarà un viaggio indimenticabile: ecco dove andare a marzo

Il primo posto perfetto per essere visitato proprio a marzo è Roma. Antica e leggendaria ricopre da secoli il ruolo di una delle città più belle del Mondo. Pochi posti possono competere con la città eterna. Visitarla a marzo permetterà di ammirarne le bellezze senza fretta ed evitando la massa di persone. In questo modo si riuscirà anche ad accedere ai musei come i Musei Vaticani o Galleria Borghese senza troppa coda. Godersi una passeggiata lungo in Tevere baciati dai raggi solari o gustarsi una carbonara fatta a dovere. Sono davvero tante le attrazioni di questa città, dal cibo ai monumenti. Facilmente raggiungibile in treno da tutta Italia, non ci resta che partire.

Valencia

In Europa, invece, si potrà andare alla scoperta di Valencia. Città spagnola dai mille colori famosa per il modernissimo Oceanografic nella Città delle Arti e delle Scienze. Da non perdere, poi, il mercato centrale in stile liberty. Come nel caso di Roma anche a Valencia il cibo ricoprirà un ruolo molto importante. Impossibile non assaggiare la paella o bere un bicchiere di sangria. Una città da vivere senza fretta dove il tempo scorre lento e gli orari sono dilatati. Il pranzo dopo l’una del pomeriggio mentre per la cena dopo le nove di sera. Chi ama la street art potrà fare un giro nel centro storico di Valencia dove, nel Barrio del Carmen, ci saranno murales che accontenteranno tutti i gusti. Ancora, da visitare la cattedrale e, dopo, un po’di relax sulle spiagge bianche di Valencia.

Mar Rosso

Da ultimo ma non per importanza il Mar Rosso facilmente raggiungibile dall’Italia. Si tratta di un posto favoloso perfetto per chi ama praticare snorkeling o immersioni subacquee. La ricchezza della fauna, infatti, saprà davvero stupire e ci permetterà di ammirare pesci straordinari. Da qui, poi, sarà possibile vistare anche il sito archeologico di Luxor con le sue bellezze. Oltre a questo anche il Cairo e Giza potrebbero essere visitate avendo come base il Mar Rosso. Sarà un viaggio indimenticabile: ecco dove andare a marzo anche in Egitto