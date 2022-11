Dopo avere indicato settimana che c’erano tutte le condizioni affinché il rialzo sul Ftse Mib Future potesse continuare, il FTse Mib Future ha chiuso la settimana con un rialzo che non vedeva dal luglio 2022. Inoltre, cosa più importante, ha registrato ben sei settimane consecutive al rialzo. Un pattern che non si vedeva dal giugno 2021. Infine, era da due anni che in 20 sedute di Borsa aperta non si vedeva un guadagno così importante circa il 20%.

D’altre parte, però, la svolta al rialzo per il Ftse Mib Future di tre settimane fa non è giunta inattesa. Adesso, però, vista la durata e la profondità del rialzo dovremmo incominciare a chiederci quanto potrebbe durare l’euforia sul Ftse Mib Future.

Quanto potrebbe durare l’euforia sul Ftse Mib? Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 11 novembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.364, in rialzo dello 0,24% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa al rialzo del 5,09% rispetto a quella precedente.

Nel breve il rialzo vediamo che è in corso da circa tre settimane e ha portato a un rialzo di circa il 20%. Adesso, però, potrebbe essere giunto al capolinea e un primo indizio si è avuto nel corso della seduta di venerdì 11 novembre.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno toccato la massima estensione rialzista in area 24.565 (III obiettivo di prezzo) e poi hanno ripiegato. La conferma di un possibile ritracciamento si potrebbe avere con una chiusura giornaliera inferiore a 24.000. In questo caso potrebbe essere possibile un ritorno in area 21.700, prima, e area 20.200, poi.

Con la chiusura settimanale abbiamo avuto la conferma, da parte dei nostri indicatori proprietari, della rottura della resistenza in area 23.240 (I obiettivo di prezzo). Si potrebbero, quindi, essere creati i presupposti per una continuazione del rialzo fino in area 26.400 (II obiettivo di prezzo) e successivamente fino in area 29.560 (III obiettivo di prezzo). A guarda bene il grafico una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 24.450.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 23.240 potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.