Per la quinta settimana consecutiva il Ftse Mib Future chiude al rialzo. Una sequenza così non si vedeva da oltre un anno. Tutti segnali che le quotazioni hanno ripreso con decisione la strada del rialzo. Facendo seguito a quanto scritto una settimana fa, quindi, ci sarebbero tutte le condizioni affinché il rialzo sul Ftse Mib Future possa continuare.

Secondo gli addetti ai lavori questa euforia sui mercati azionari è una conseguenza delle notizie che arrivano dalla Cina. Circolano voci, infatti, sulla volontà di Pechino di allentare progressivamente le misure restrittive anti-Covid. Inoltre, è circolata anche l’indiscrezione, riportata da Bloomberg, sulla conclusione anticipata delle verifiche degli ispettori Usa sulle società cinesi quotate a Wall Street. Tuttavia, va notato che già 2 settimane fa c’erano indizi sul fatto che il rialzo fosse già partito.

Tutte notizie che hanno fatto volare i mercati azionari. In particolare i titoli legati al petrolio che è salito del 5% sulle voci di una ripresa del mercato cinese.

Ci sarebbero tutte le condizioni affinché il rialzo sul Ftse Mib Future possa continuare: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 4 novembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 23.184, in rialzo del 2,60% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa al rialzo del 3,31% rispetto a quella precedente.

Con la forte chiusura di venerdì le quotazioni hanno immediatamente recuperato le perdite del giorno precedente e rotto l’importante resistenza in area 23.070. So potrebbero essere, quindi, creati i presupposti per una continuazione del rialzo fino in area 24.565 (III obiettivo di prezzo). Su questi livelli, poi, potrebbe essere possibile assistere a un qualche ritracciamento.

Qualora, invece, dovessimo subito assistere a una chiusura giornaliera inferiore a 23.070 (II obiettivo di prezzo), allora l’inversione ribassista potrebbe essere molto probabile.

Come dicevamo, un rialzo così non si vedeva da oltre un anno. Tutto, quindi, sembra procedere per il meglio. Tuttavia c’è un aspetto che non bisogna trascurare. Le quotazioni si sono fermate proprio sotto la forte resistenza in area 23.240. Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi successivi indicati in figura. Dove la massima estensione del rialzo potrebbe andare a collocarsi in area 29.560.

La mancata accelerazione rialzista, invece, potrebbe spingere nuovamente il Ftse Mib Future verso area 20.000.