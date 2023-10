Quanto possiamo ricavare dal nostro sassofono anni 50, 60 e 80? Modelli vintage, prezzi e dove venderli non solo online

Che differenza c’è tra sassofono o sax? Nessuna. Si tratta di strumenti aerofoni ad ancia semplice facente parte non degli ottoni ma dei legni. Il suono infatti fuoriesce grazie a un’ancia fatta di legno anche se il corpo dello strumento è in metallo. Queste ed altre cose da scoprire sono utili se in casa ne abbiamo uno che vogliamo rivendere.

I sassofoni sono tra gli strumenti musicali che hanno i prezzi più vari. È molto difficile farsi un’idea precisa del valore se ne abbiamo uno in casa e vogliamo ricavare del denaro. Le possibilità di sbagliare sono elevate e dovremmo prestare attenzione.

Sul sito eBay ne troviamo diversi in vendita e i range di prezzi sono importanti. Per esempio un King Super 20 sassofono tenore può essere venduto a più di 2.000 euro ma un sassofono contralto Pierret ha un prezzo più basso che non supera i 1.000 euro. Il sassofono contralto professionale Ida Maria Grassi viene venduto a 500 euro. Il primo modello è del 1960, il secondo è del 1950 e il terzo è del 1985.

Anni 50 e jazz, la ricerca del tesoro

Quanto possiamo ricavare dal nostro sassofono? Dipende dall’anno di fabbricazione, dal marchio, dallo stato di conservazione. Importanti anche i siti che consideriamo per inserire la nostra inserzione. Su eBay i prezzi sono vari ma non è l’unico sito in cui troviamo sassofoni in vendita. Sul sito Mercatinomusicale troviamo un sassofono tenore vintage anni 50 Rampone Cazzani al prezzo di 1.050 euro.

Questo marchio propone pezzi Performance Line che vanno da 2.680 euro fino a 4.899 euro, ma quelli più costosi sono utilizzati per le esibizioni jazz. Il mondo della compravendita dei sassofoni è molto attivo a differenza di quanto si possa pensare. Troviamo tante occasioni se vogliamo acquistare ma anche tanti appassionati pronti a comprare se vogliamo monetizzare.

Quanto possiamo ricavare dal nostro sassofono e come stare sicuri

Se vogliamo rimanere sotto i 1.000 euro per un acquisto sicuro possiamo cercare online il sassofono 5030V Master Old pezzo vintage che costa 980 euro. I sassofoni ci fanno risparmiare se paragonati ad altri strumenti. Gli equivalenti clarinetti vintage hanno prezzi che si aggirano sui 2.100 euro fino ad arrivare a 4.400 euro.

Se la nostra intenzione è vendere dobbiamo sapere alcune cose. La preferenza deve essere data ai negozi di strumenti musicali poi il secondo tentativo sono le aste online. I negozi ci fanno ottime valutazioni soprattutto se gli strumenti sono tenuti bene. Qualità e rarità dello strumento incidono sul valore, in generale se ne possediamo uno degli anni 50 o 60 dobbiamo sapere che sono considerati i più preziosi. Se poi il pezzo è uscito in edizione limitata dobbiamo aggiungere un surplus. Rivolgiamoci a un negozio musicale che è provvisto di esperto in valutazioni. Così eviteremo di sbagliare.