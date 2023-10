Banco BPM, BPER Banca e Unicredit sono i titoli bancari che hanno fatto meglio nel corso dell’ultimo anno. Eppure nel corso dell’ultima seduta a Piazza Affari cedono le azioni Banco BPM e accelerano al ribasso. Cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane? Prima di rispondere a questa domanda uno sguardo alle raccomandazioni degli analisti.

Le raccomandazioni degli analisti

Il titolo Banco BPM è molto ben visto dagli analisti che hanno un rating medio pari a “Compra adesso”. L’aspetto interessante è che dei 14 analisti che coprono il titolo ben 12 hanno una raccomandazioni “Compra adesso”, 1 “Compra” e 1 “Mantieni”. Nessuno, quindi, presenta un giudizio negativo.

Questa positività si traduce in un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 30%. È interessante notare che anche nello scenario più pessimistico le azioni Banco BPM risultano essere sottovalutate di circa l’1,5%.

A Piazza Affari cedono le azioni Banco BPM, cosa potrebbe accadere fino a fine anno? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 29 settembre in area 4,535 €, in ribasso del 1,80% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere superato con molta fatica la resistenza in area 4,537 € e rafforzato lo scenario rialzista mostrato in figura dalla linea continua, le quotazioni di Banco BPM sono tornate nuovamente a contatto con questo livello che conferma la sua enorme importanza per le sorti del titolo.

Ecco, quindi, che si è tornati in una situazione di stallo dove convivono sul grafico due proiezioni, una rialzista (linea continua) e una ribassista (linea tratteggiata) con punto di equilibrio in comune area 4,537 €. Per il futuro, quindi, quanto accadrà in prossimità di questo livello. In particolare, per avere una conferma della rottura di questo livello potrebbe essere opportuno monitorare i livelli di controllo in area 4,734 € e 4,34 €, rispettivamente. Solo la decisa rottura di questi livelli potrebbe favorire una decisa ripresa di un movimento direzionale.

