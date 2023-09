Se hai queste chitarre in casa potresti navigare nell’oro: cosa cercano gli appassionati del vintage disposti a pagare fino a 50.000 euro

Sono ricercate dai collezionisti perché spesso le chitarre vintage che abbiamo in casa racchiudono una storia che va raccontata e fatta conoscere. Le chitarre vintage hanno viaggiato, hanno suonato rock, blues, reggae, sono state negli studi di registrazione, hanno respirato gli odori degli anni Sessanta e Settanta. Chi ama la musica impazzisce per certe cose.

Raccontano la storia del rock e di tanti altri generi musicali, comprare e vendere una chitarra vintage è un atto in grado di rendere sempre felice qualcuno. Può essere un oggetto che è stato utilizzato da un grande musicista oppure da un amatore ma la storia da raccontare sarà ugualmente importante. Può trattarsi di una Stratocaster o di una Les Paul oppure di una Telecaster. Ma può anche trattarsi di un marchio meno conosciuto ma che ha fatto la storia della musica. In questo caso il mercato premia tutti.

Per capire il valore delle chitarre potremmo cominciare a frequentare gli eventi che vengono organizzati nel nostro Paese. Per esempio il Vintage Vault tenutosi a Milano lo scorso 14 maggio prevedeva esposizioni di chitarre vintage storiche che venivano anche suonate. Eventi simili possono aiutarci a farci una cultura in materia e a guadagnare con maggiore facilità.

Attenzione ai prezzi

Se hai queste chitarre in casa sei davvero fortunato. Una Fender Stratocaster del 1955. Hanno un valore altissimo, sono firmate Gloria all’interno, questo ci fa capire che sono autentiche. Il valore si aggira sui 50.000 euro, in questo caso la chitarra non deve essere come nuova. Questi pezzi sono molto usati, logorati e portano addosso i segni di mille battaglie.

I collezionisti preferiscono le chitarre classiche o elettriche? Dipende dalla storia a cui sono affezionati. Ma per quanto riguarda il valore è sempre la rarità il punto di riferimento. Una Martin Guitars D-200 Deluxe di cui si trovano 50 pezzi in tutto il Mondo ha un valore di 150.000 euro. Un modello Ramirez Anniversary si trova in vendita a 28.000 euro. Facciamo attenzione quando ci rechiamo a certi eventi tipo lo SHG Musica Show. Potremmo trovare pezzi rari a 600 euro come a 6.000 euro solo perché il venditore non ha le conoscenze per dare un prezzo adeguato alla chitarra. In questi casi anche la compravendita può portare un ottimo guadagno. Facciamoci comunque rilasciare un certificato che dimostri la provenienza e l’anno esatto di produzione.

Se hai queste chitarre in casa falle valutare

L’anno di produzione è molto importante. Per esempio i modelli Feder fino al 1970 hanno sempre un valore interessante. Mentre i modelli prodotti dopo il 1980 non hanno un grande valore. Conoscere queste piccole particolarità può aiutarci a indirizzarci verso il prezzo migliore nella vendita e nell’acquisto. Per avere delle valutazioni professionali ricorriamo ai siti che si occupano esclusivamente di fare questo. Per esempio NoiCompriamoChitarre.it è uno di quelli più conosciuti.

Se abbiamo la fortuna di avere in casa chitarre che sono state utilizzate da chitarristi famosi le valutazioni diventano rilevanti. Una chitarra Fender Mike McCready Strat 3TSB si può rivendere al prezzo di 2.000 euro mentre la Fender Strat 3TS di Rory Gallagher ha un valore di 10.000 euro. Per chi si muove con capitali ridotti ma ama la qualità proviamo a scoprire il mondo delle V-icon. I modelli V59, V6 e V100 vengono venduti a prezzi che vanno da 200 a 500 euro ma che possono arrivare anche a superare i 500 euro. Tutto dipende dalla storia che la chitarra ci vuole raccontare e dalle avventure che ha vissuto nel passato.