Dove vivere bene al mare per tutto l’anno con pochi soldi: ecco 4 borghi meravigliosi dove acquistare casa

Cambiare abitudini per trasferirsi una bella località balneare con mare limpido e cristallino, ma quanto costano le case al mare? Ecco qualche idea economica.

Mollare tutto per trasferirsi in qualche spendita località balneare, chi non l’ha pensato almeno per una volta nella vita? Sarebbe un sogno alzarsi la mattina e vedere il mare sconfinato, fare un aperitivo ammirando paesaggi marittimi da cartolina, magari lavorare a pochi passi dalla spiaggia. Nella vita tutto è possibile, basta volerlo, ma è necessario fare un po’ di conti per non fare un buco nell’acqua. Anche se spinti dalla forte passione per il mare, bisogna scegliere bene dove andare per cambiare le proprie abitudini. Oltre a considerare il lato professionale, sarebbe perfetto mettere radici in qualche borgo dove i costi della vita sono bassi e quindi anche le case.

Dove vivere bene al mare per tutto l’anno con pochi soldi: acque trasparenti e abitazioni economiche

I luoghi eccessivamente turistici o meta delle vacanze estive potrebbero avere costi alti, anche per quanto riguarda le residenze. Perché non considerare allora dei piccoli e straordinari borghi marinari dove i ritmi della vita sono più lenti? A pochi passi dal mare, e lontani dallo stress cittadino, potremo trasferirci nella splendida Sicilia a Marsala. Un luogo incantevole, vicino Trapani, famosa per le sue spettacolari saline e per i tramonti da favola. I costi della vita sono piuttosto bassi, non è raro trovare case a meno di 50 mila euro, anche davanti le isole dello Stagnone.

Un’altra opzione sarebbe in Calabria, a Cariati, un comune con poco più di 7 mila abitanti, spiagge di ciottoli e sabbia e mare cristallino. Nella zona vicino il mare in diversi portali immobiliari è possibile trovare locazioni economiche anche intorno ai 40 mila euro. La zona vicino il litorale è incantevole, perfetta per fare lunghe passeggiate e rilassarsi. In alto, invece, si trova il borgo medievale con cinta muraria e torri possenti, testimonianze tangibili della storia di Cariati.

Puglia e Basilicata

Un altro posto dove vivere bene al mare con pochi soldi per tutto l’anno è Tricase, in provincia di Lecce. Nella frazione di Marina Serra potremo ammirare l’acqua limpida e chiara e trovare una casa a prezzi davvero convenienti. In questa località marina del Salento i prezzi delle case sono bassi, sotto gli 800 euro al metro quadro e la qualità della vita è alta. A circa 85 km di distanza da Matera ed a soli 400 metri dal mare trasparente si trova Nova Siri. Oltre le bellissime spiagge, questo borgo medievale offre un paesaggio idilliaco, nel cuore della Magna Grecia. Villette e trilocali di 70 metri quadri a prezzi competitivi, a partire da 50 mila euro, che potrebbero essere interessanti per chi vuole trasferirsi.