Vuoi prenotare le prossime vacanze al mare senza spendere tanto? Ecco tutte le offerte da conoscere

La classifica delle migliori spiagge low cost italiane ed europee perfetta per decidere dove andare in vacanza quest’estate.

La prima ondata di caldo del weekend appena trascorso invita a sognare già le prossime vacanze in spiaggia. Certo, un po’ forse veniamo scoraggiati dall’aumento generale dei prezzi, che fa temere spese corpose anche per le ferie. In realtà, per fortuna, sui siti di viaggio non mancano mai offerte vantaggiose che riguardano tanto i voli quanto le strutture.

Quindi se vuoi prenotare le prossime vacanze al mare senza spendere tanto, devi assolutamente conoscere queste nuove promozioni.

Destinazioni low cost in Italia

Cominciamo rimanendo in acque nazionali e quindi cercando di capire quali siano le soluzioni migliori per una vacanza al mare tutta italiana. Le località riportate sono diverse e comprendono sia quelle più gettonate che quelle meno conosciute, ma non per questo meno belle, anzi. Tra le zone più economiche svettano le province di Agrigento, Trapani e Marsala in Sicilia, più Marzamemi, come anche la riviera del Conero nelle Marche. Da Trapani peraltro si raggiungono molto facilmente le isole Egadi, tra le più belle in Italia.

Per quanto invece riguarda la Campania, se vuoi risparmiare scegli il Cilento al posto della più iconica Costiera Amalfitana. Anche in questo caso sarai comunque circondato da mare turchese, incorniciato da dolci colline caratterizzate da natura incontaminata e piccoli borghi. E se finora non hai mai considerato la Calabria come possibile meta delle tue vacanze, forse la Costa Viola ti farà ricredere. Si estende per ben 35 chilometri, affacciandosi sul mare di un blu intenso: tra i borghi da non perdere merita menzione speciale Scilla. Nella stessa Regione, riscuotono molto successo negli ultimi anni per il buon rapporto qualità prezzo anche la Costa dei Gelsomini e quella degli Aranci.

Anche la Sardegna può essere meno cara di quanto pensi, basta individuare la zona giusta. Nello specifico, devi puntare su Costa Rei, ovvero il litorale che si estende nella zona sudorientale della Regione, poco distante da Cagliari. Il mare ha le stesse invidiabili sfumature della Costa Smeralda e le spiagge sono altrettanto ben attrezzate.

In ogni caso, puoi trovare offerte vantaggiose anche sulle tratte europee, a patto di conoscere il periodo migliore per prenotare. Ad esempio, Lanzarote è molto meno proibitiva nel mese di agosto, mentre se ti piace Ibiza è più conveniente il mese di giugno. Altre mete gettonatissime sono generalmente Grecia e Portogallo e la buona notizia è che anche quest’anno dovrebbero essere attente a tutti i tipi di budget. Il mese perfetto per spendere meno? Settembre, quando anche i prezzi dell’Alentejo e delle isole greche più chic tornano ad essere convenienti.

E a proposito di convenienza, una delle mete europee più gettonate per concederti delle vacanze estive low cost è la Croazia. In particolare, brillano per qualità delle spiagge sia il Golfo del Quarnero che la Dalmazia, senza contare la vasta offerta turistica e culturale del Paese. Infine, tra le destinazioni migliori per l’estate 2023 trova posto anche Malta, con attenzione particolare alla suggestiva Isola di Comino.