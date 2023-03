Coltivare i tulipani in vaso: ecco 6 errori da evitare per avere terrazzi e balconi fioriti e colorati

I tulipani sono dei bulbi bellissimi che trasformano il nostro giardino in un’opera d’arte appena sbocciano. Sono facili da coltivare e non richiedono cure particolari, ma attenzione a non commettere alcuni errori comuni, potrebbero non fiorire.

Uno dei fiori che ha ispirato molti pittori, per la realizzazione di quadri spettacolari, è il tulipano, una pianta bulbosa celebre in tutto il Mondo. Quello di colore rosso è simbolo d’amore ed è anche citato nella famosa fiaba “Le mille e una notte”, quando il sultano lo lanciava ai piedi della donna prescelta. Il suo nome deriva dal turco “tullband”, ovvero turbante, probabilmente perché ricorda la tipica forma di questo copricapo. Ne esistono più di 100 specie suddivise in varie categorie e si differenziano per il periodo di fioritura, colore e caratteristiche.

Ci sono i tulipani precoci che sbocciano ad aprile ed hanno fiori grandi e tondi, generalmente non superano i 40 cm di altezza. I tardivi fioriscono un mese dopo, circa, sono piante resistenti e vigorose ed hanno un fiore simile alle peonie. Gli ibridi di Darwin hanno la forma tipica a calice e abbelliscono alla perfezione giardini e aiuole. I più resistenti alle basse temperature sono i botanici, bulbi molto robusti che non richiedono cure particolari e si ammalano difficilmente.

Curare e coltivare i tulipani in vaso: è facile, basta non commettere questi sbagli

Curare questi straordinari fiori colorati in vaso, in casa o in terrazzo è davvero molto semplice, anche se non possediamo il cosiddetto pollice verde. Nonostante siano facili da gestire, bisogna cercare di non commettere dei banali errori che potrebbero compromettere la fioritura primaverile. Se non siamo esperti di giardinaggio scegliamo dei bulbi precoci o botanici e posizioniamoli sul davanzale fuori casa o in balcone. Oltre ad avere bisogno di sole e di calore, per produrre incantevoli fioriture, necessitano anche di freddo e ombra.

Scegliamo i vasi in relazione al numero dei bulbi, di fatto il primo sbaglio che molti fanno è sovrapporre troppi esemplari in piccoli spazi. I bulbi dovrebbero mantenere una distanza minima di 10 cm, tenendo la punta verso l’alto. Riguardo al terreno, non deve essere umido e non drenato, i tulipani prediligono quello secco e privo di ristagni, magari aggiungendo argilla espansa. Quindi attenzione a innaffiare eccessivamente e troppo spesso. Se li coltiviamo fuori, nei mesi più freddi saranno sufficienti le piogge.

Accorgimenti per fare sbocciare i bulbi

Proprio nei periodi dove le temperature sono basse dovremo proteggere queste bulbose, anche se resistenti. Un grave errore infatti è non creare uno strato superficiale di pacciamatura. Per garantire abbondanti fioriture colorate, è importante non scordare di fertilizzare il terreno ogni anno, quando appaiono le prime foglie.

Pessima idea rimuovere troppo presto le foglie, anche se cominciano a seccare, aspettiamo che cadano da sole. Con questi consigli potremo essere bravi a coltivare i tulipani in vaso: le fioriture saranno abbondanti e durature e daranno un nuovo volto al nostro terrazzo.