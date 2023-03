Andare in vacanza a Pasqua? Scopri la classifica delle migliori e più convenienti mete low cost

Anche se le vacanze di Pasqua sono brevi sono la scusa perfetta per un weekend fuoriporta. Ma quali sono i posti economici più gettonati in cui prenotare? Vediamoli insieme!

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, così dice il famosissimo detto popolare che conoscono tutti. La primavera, le belle giornate e la voglia di staccare sono un bell’incentivo per gli amanti dei viaggi. Il periodo tra marzo e aprile è quello ideale per passare un weekend fuori, ma a che prezzo? Anche se non siamo in alta stagione è ovvio che i prezzi si alzano quando ci sono di mezzo giorni festivi. Ma questo non significa che non si possa trovare qualche destinazione economica ma bellissima da visitare.

Devi ancora decidere dove andare in vacanza a Pasqua, Italia o Estero?

Viaggiare in Italia muovendosi con il treno o l’auto può già farci risparmiare un bel gruzzoletto. Però anche per andare all’estero si possono trovare offerte interessanti. Un esempio è sicuramente la stupenda isola di Madeira, ricca di paesaggi rocciosi e un mare incredibile. La destinazione preferita dai giovani che devono spendere poco, ma adatta anche a coppie e famiglie. Con meno di 300 € si può visitare quest’isola portoghese che non ha nulla da invidiare alle più costose Canarie.

Da valutare anche Mijet e Vis, in Croazia, due isole a pochi passi dall’Italia facilmente raggiungibili e poco costose. Oppure Ksamil in Albania o Comino, a Malta, due isole ideali per gli appassionati del verde e degli sport acquatici. I prezzi di una cena per due persone? Si va dagli 8 ai 15 euro a persona, un vero affare!

L’Italia e i suoi meravigliosi borghi economici ma ricchi di storia e cultura

Ma visto che ci sono pochi giorni, l’Italia è sempre la soluzione ideale. Se vuoi spendere poco i piccoli borghi sono perfetti anche perché ti permettono di visitare i dintorni. Al primo posto troviamo Spello, il borgo più fiorito dell’Umbria a pochi chilometri da Perugia. Da ammirare l’architettura religiosa o le cinte murarie di origine romana con le splendide Porta Venere e Porta Consolare. E ovviamente i vicoletti fioriti molto suggestivi che ti fanno respirare aria di primavera.

Poi troviamo Vignola, il paese delle ciliegie incredibilmente suggestivo durante la fioritura dei ciliegi. Proprio dal 1 al 10 aprile si terrà la festa che celebra la spettacolare fioritura. Una scusa per visitare il borgo e magari fare una capatina anche a Modena. Per finire c’è la magnifica città di Catania che ha tanto da offrire e si può visitare anche in un solo giorno. Cosa fare nella città da mille e una notte in 24 ore? Arte, cultura, buon cibo e la Costa dei Ciclopi che ti rapirà sicuramente il cuore con la sua bellezza.

Se devi ancora decidere dove andare in vacanza a Pasqua è meglio che ti sbrighi! Manca poco ad aprile e se scegliere una destinazione economica bisogna prenotare subito.