Quanto guadagna Paola Egonu? Ecco lo stipendio nella nuova squadra e i fidanzati della pallavolista italiana

Paola Egonu è al centro dell’attenzione in questo periodo, a causa delle recenti discordie con la nazionale di pallavolo. Da quest’anno, inoltre, ha deciso di trasferirsi dalla Turchia a Milano, per iniziare una nuova avventura sportiva. Ma quanto percepisce nella nuova squadra? E chi è la sua dolce metà?

La conosciamo per il grande talento, che la rende una delle atlete italiane più forti. Tuttavia, Paola Egonu incuriosisce anche per altre ragioni. La pausa di riflessione presasi dalla nazionale non ha fatto che alimentare voci sul suo conto da parte dell’opinione pubblica. Ma, al di là di questo, ci si potrebbe chiedere quanto incassi una giocatrice del suo calibro. La domanda è lecita, e la risposta non si farà attendere. Quanto guadagna Paola Egonu? Ecco lo stipendio nella sua nuova esperienza milanese e una curiosità sulla vita sentimentale.

Chi è l’atleta azzurra più discussa del momento

Paola Egonu è una professionista di tutto rispetto, che ha ottenuto diversi premi individuali e collettivi. Ha rappresentato l’Italia in qualità di portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo e ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Polonia-Olanda. La sorpresa più grande l’ha regalata forse lo scorso febbraio, quando salì sul palco dell’Ariston a fianco di Amadeus. In quella circostanza fu co-conduttrice del Festival di Sanremo. In ogni caso, la sua fama la deve certamente alle imprese sportive. La pallavolo le ha portato numerose gioie, ma anche qualche dolore. Le possibili scaramucce e il rapporto mai decollato con l’allenatore Mazzanti le starebbero facendo passare un periodo piuttosto travagliato.

Quanto guadagna Paola Egonu? Ecco lo stipendio in un anno

Gli sportivi fanno spesso discutere per le cifre che gli ruotano attorno. Numeri che molti credono esagerati per chi deve prendere a calci, o a schiaffi, un semplice pallone. Eppure, Paola Egonu sembra meritare l’ingaggio attuale, grazie alla sua bravura indiscussa. Se l’anno scorso militava nel campionato turco al Vakifbank, da quest’anno gioca nella squadra meneghina del Vero Volley. Il suo ingaggio non dovrebbe discostarsi troppo dai numeri turchi. Ovviamente, resta sempre incredibile: con bonus e integrazioni compresi, si parlerebbe di circa un milione di euro annuali.

La relazione col pallavolista polacco

La vita amorosa di Paola Egonu ha creato scalpore in passato. Infatti, nel 2018 avrebbe dichiarato di avere una fidanzata, individuata nella collega Katarzyna Skorupa. A partire dal luglio 2022, però, la giocatrice avrebbe svelato la sua nuova relazione sentimentale. Il compagno era il pallavolista Michal Filip, che attualmente gioca in Turchia. Nonostante ciò, pare che oggigiorno la storia con lo sportivo non esista più, e che la ragazza di Cittadella sia nuovamente single.