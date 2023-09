Quanti soldi guadagna Valentino Rossi, quanti bolidi possiede e come investe il proprio capitale: tutti i numeri del campione

Eroe della Ducati, è uno dei più grandi campioni del motociclismo dopo aver vinto 9 titoli mondiali, 7 dei quali nella classe regina MotoGP, ecco quanti soldi si porta a casa, quante moto ha in garage e come investe i suoi quattrini

Nato a Urbino il 16 febbraio 1979, Valentino Rossi, per gli amanti del motociclismo e non solo, è una leggenda vivente. Famoso anche per le sue love story, nonché per il carattere espansivo, Rossi è una vera e propria star nel nostro Paese. Molti, inoltre, si chiedono a quanto ammonti il suo ingente patrimonio, frutto anche del marketing, in quanto il suo nome, come quello di altri campioni di fama internazionale, è un vero e proprio brand di successo. Quanti soldi guadagna Valentino Rossi? Di sicuro, sappiamo come li spende: il suo garage fornitissimo di modelli d’epoca è una collezione di grande e raro prestigio. Vedremo, nel dettaglio, quanti e quali pezzi possiede. Inoltre, sappiamo che Valentino Rossi, negli anni, ha saputo reinvestire i suoi soldi in attività di successo: ecco quali sono.

Quanti soldi guadagna Valentino Rossi

Dopo l’ultimo titolo, conseguito nel 2022, il suo cachet è arrivato a toccare la strabiliante cifra di 5,5 milioni di euro, ai quali però bisogna sommare i premi di gara previsti dalla Ducati. Secondo alcune stime, il patrimonio attuale di Valentino Rossi si aggira su un totale complessivo di 140 milioni di euro. Gran parte di questa fortuna deriva indubbiamente dalla meritocrazia e dalle sue vittorie nelle corse, eventi che restano ancora vivi nel cuore di molti. Anche i suoi contratti commerciali, va detto, hanno avuto un peso.

Quanti bolidi possiede Valentino Rossi

Il garage di Valentino Rossi si dice sia davvero impressionante. Il campione della MotoGP, peraltro, ama visceralmente ogni tipo di motore. Tra i suoi bolidi, infatti, pare ci siano anche diverse automobili di rilievo. È stato avvistato più volte a bordo di una Ferrari 488 Italia gialla e di una serie di BMW M3 e M5 personalizzate. Pare inoltre sia il fortunato proprietario di una Abarth 695, un’ Audi RS6 ed una Opel Adam. Per quanto riguarda le moto il Dottore ha affermato di tenere una Yamah M1 in camera da letto, per ammirarla ogni giorno appena sveglio, e tende a conservare i cimeli di valore, come ad esempio l’Aprilia 125 con cui vinse il suo primo mondiale nel 1997. In generale, Rossi conserva tutte le moto che gli hanno permesso di conseguire il titolo mondiale, tranne le Honda.

Come investe i suoi soldi

Lauti compensi pubblicitari a parte, uno dei meriti di Valentino Rossi è quello di aver saputo investire già da quando era solo un pilota. Il suo nome, di fatto, rappresenta un brand a livello internazionale. Il campione, attualmente, riesce a superare un giro d’affari superiore ai 40 milioni di euro l’anno mediante 6 società di gestione che generano utili che travalicano spesso gli 8 milioni annui. Inoltre, essendo lui il pilota ufficiale nel GT World Challenge, l’ex motociclista può ancora rivendicare il titolo del campione più pagato del suo ambito.