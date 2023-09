È uno dei nuovi borghi più belli d’Italia questo gioiello di montagna con strutture curate a questi prezzi

È una new entry tra i borghi più belli d’Italia e promette divertimento e relax in tranquillità. Di quale centro stiamo parlando? Scopriamolo subito, svelando anche i costi per un soggiorno.

L’Italia nasconde bellezze paesaggistiche e storiche notevoli. Alcune di queste si possono riscoprire nei piccoli borghi che puntellano il Paese. Tanti centri fanno tutt’ora parte dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che valorizza le piccole realtà nostrane. Il loro merito è possedere un patrimonio urbanistico e architettonico di qualità, promosso con attività e interventi ad hoc.

Quest’estate, la già lunga lista dei centri italiani ha subito un ulteriore ampliamento. Infatti, altri 6 borghi hanno avuto l’onore di farne parte. Uno di questi è un posto speciale, perché in pochi metri quadrati racchiude un’atmosfera unica e intrisa di magia. Per non parlare del territorio circostante, che regala attimi incredibili in compagnia della natura.

È uno dei borghi più belli d’Italia e si trova in Valle d’Aosta

Chi ama tutto ciò che la montagna può offrire dovrebbe passare almeno una volta per Fontainemore. Si trova a circa 760 metri d’altezza, nel bel mezzo della Valle del Lys. Lo si può raggiungere risalendo la stessa vallata, da Point Saint Martin. È uno dei borghi più belli d’Italia e non faticheremo a capire il perché, non appena lo vedremo.

Il contesto in cui si situa è quasi fiabesco. La cornice si compone di una fitta vegetazione di bosco. A costituire il Comune ci sono diversi villaggi ancora intatti. Le prove di un passato di stampo medievale le offre soprattutto l’antico ponte a dorso di mulo. Tra gli edifici più in vista c’è la parrocchiale di Sant’Antonio Abate, il simbolo religioso del paese.

Fontainemore è una gradevole sorpresa in miniatura. Accoglie il turista con case in legno e pietra, mulattiere e cappelle con affreschi. Anche al di fuori, tuttavia, si possono scovare svariate opportunità per passare il tempo. Potremmo citare il Parco Avventura, per famiglie con bambini, o l’orrido di Guillemore. Oltre ad alcuni percorsi escursionistici di varia durata.

Prezzi degli alloggi a Fontainemore

A discapito delle dimensioni ridotte, Fontainemore dispone di diverse strutture in cui alloggiare. Cercando su siti come Tripadvisor e Airbnb si possono scovare alcuni B&B, case e appartamenti nella zona. Il B&B Mont Mars, per esempio, offre un soggiorno per due a settembre per 120 euro a notte. Garantisce un prezzo inferiore di 106 euro a notte l’affitta camere Le Petit Coeur. La Baita Ramoire, invece, propone una tariffa giornaliera di 55 euro, mentre nello Chalet Champvieil una notte costa 115 euro. Per quest’ultime due strutture si escludono dal totale i costi di pulizia e del servizio Airbnb.