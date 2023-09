Letizia di Spagna compie 51 anni: gli abiti low cost, gli scandali finanziari di Juan Carlos, il patrimonio della famiglia reale

Letizia di Spagna è una delle reali più popolari e stilose che ci siano. Non ne sbaglia mai una. I suoi look sono di una semplicità raffinata che fa subito tendenza. La sua modernità l’avvicina alla gente comune. Se Letizia indossa un abito, sono tante le donne che la imitano. Come ha fatto a conquistare tanta popolarità?

Risale al 2003 il fidanzamento tra Letizia e Felipe, a quel tempo principe delle Asturie. Lei è una giovane giornalista di TVE, lui il futuro re di Spagna. Tra i due scocca il colpo di fulmine e decidono di sposarsi nonostante la disapprovazione della famiglia reale. Letizia è una borghese e non ha sangue blu, ma Felipe ha deciso che è lei la donna della sua vita.

Gli scandali finanziari

Letizia diventa regina nel 2014 quando il re Juan Carlos decide di abdicare in favore del figlio Felipe. Una scelta dettata dagli scandali di cui è protagonista e che fanno scricchiolare la monarchia spagnola. I giornali parlano di fughe di capitali verso i paradisi fiscali e di relazioni extraconiugali, tanto da indurre il re a lasciare volontariamente la Spagna per andare a vivere negli Emirati Arabi Uniti. Letizia accoglie il nuovo ruolo con grande senso di responsabilità e inizia a costruire la sua immagine pubblica facendo scelte spesso anticonformiste che conquistano il cuore degli spagnoli.

Letizia di Spagna compie 51 anni: le scelte low cost

La regina è parsimoniosa. Pur essendo una reale si tiene lontano dagli sperperi e adotta soluzioni di buon senso. È famoso il suo riciclo intelligente. Inizia con gli abiti della suocera che non esita ad indossare adattandoli alla sua figura. Un gesto di affetto per la regina Sofia molto apprezzato dalla gente comune. Indossa più volte gli stessi abiti per cerimonie pubbliche diverse, magari cambiando gli accessori, come farebbe una donna comune alle prese con la necessità di far quadrare il bilancio. Non disdegna inoltre gli abiti low cost che indossa anche in occasioni ufficiali senza per questo essere meno elegante. E, per amore della Spagna, predilige i brand del suo Paese che pubblicizza in modo discreto. È nota la sua passione per le espadrillas che indossa anche con look eleganti e per le creazioni di Massimo Dutti, Zara o Mango.

Il patrimonio della famiglia reale

Letizia di Spagna compie 51 anni. Di quale somma dispone annualmente? Qual è l’appannaggio della regina? I dati sono pubblici perché Felipe, proprio per riconquistare la fiducia degli spagnoli dopo gli scandali paterni, ha deciso di renderli noti. E così sappiamo che Letizia riceve dallo Stato un appannaggio annuale di circa 200.000 euro su cui paga regolarmente le tasse. Somma che si è ridotta a 139.000 euro durante la pandemia. Felipe invece ha dichiarato un patrimonio di 2 milioni e mezzo di euro, una piccola parte investita in gioielli e opere d’arte, la maggior parte depositata in vari conti correnti. In quanto all’eredità, Felipe riceverà solo quella della madre. Ha infatti rinunciato all’eredità paterna per non compromettere la sua immagine pubblica.

