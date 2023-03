Il tuo ciclamino non fa fiori e produce solo foglie? Forse stai commettendo uno di questi 4 errori

I ciclamini sono fiori molto amati ed apprezzati per la facile gestione. Si tratta infatti di una pianta poco esigente. Tuttavia, se notiamo che non fa fiori, è segno che stiamo sbagliando qualcosa. Continua a leggere per correre ai ripari!

I ciclamini sono uno dei fiori invernali per eccellenza. Poco esigenti, riescono a resistere alle basse temperature e rallegrano le grigie e fredde giornate invernali con i loro vivaci colori. Il ciclamino appartiene alla famiglia delle Primulaceae. Si tratta di piccole erbacee tuberose che crescono piuttosto rapidamente. Alla base della pianta crescono le foglie. Di colore verde scuro, presentano la pagina superiore macchiata di bianco e quella inferiore con screziature rossastre. In base alla varietà, possono essere persistenti o no, ed avere bordo liscio o leggermente seghettato.

Quando fiorisce il ciclamino

I fiori del ciclamino ci fanno compagnia per tutta la stagione fredda. Cominciano infatti a comparire verso settembre e continuano a sbocciare fino a marzo/aprile. L’infiorescenza è costituita da fiori singoli, con petali che possono essere arricciati e dai margini sfrangiati. Possono essere di vari colori: bianco, rosa, rosso e malva. Le persone appassionate di giardinaggio sanno bene che piante e fiori necessitano sempre di cure e attenzioni. Ci sono varietà più o meno delicate e più o meno esigenti. Ad ogni modo, sono tanti gli aspetti da considerare, dall’esposizione alla luce alle irrigazioni, dal tipo di terriccio al concime utilizzato.

Quando una pianta sta soffrendo ce lo comunica con il suo aspetto esteriore. Generalmente non fiorisce oppure le sue foglie cominciano ad ingiallire fino a seccare.

Il tuo ciclamino non fa fiori e produce solo foglie?

Come accennato già all’inizio, il ciclamino è una specie botanica molto resistente e poco esigente. Tuttavia, se notate che fa solo foglie ma ben pochi fiori, è segno che c’è qualcosa che non va. Vediamo quali potrebbero essere le possibili cause.

Un concime troppo ricco di azoto può inibire la produzione dei fiori a favore, invece, di quella delle foglie. In generale, per la fioritura, sono molto importanti anche altri nutrienti quali fosforo e potassio. Pertanto, è bene procurasi un fertilizzante che presenti eque quantità dei predetti principi nutritivi.

Anche la luce è un fattore fondamentale per la fioritura. Il ciclamino andrebbe posizionato ad est, in modo da godere della luce fin dal primo mattino.

Problemi di temperatura e rinvaso

Il tuo ciclamino non fa fiori e produce solo foglie? Potrebbe anche trattarsi di un problema di temperatura. Abbiamo detto che il ciclamino è una pianta prettamente invernale. Pertanto, un clima eccessivamente mite potrebbe contrastare la fioritura. Se le temperature restano fra i 15 e i 18 gradi, difficilmente la pianta fa fiori. Ad ogni modo, anche le temperature troppo basse (sotto ai 10 gradi) bloccano la fioritura e così il bulbo produce solamente foglie.

Infine, se ci siamo dimenticati di rinvasare i ciclamini dopo la lunga dormienza dei bulbi, questi vivono in un terriccio povero e, magari, dono costretti in un vaso troppo piccolo. In tal caso, la pianta starebbe concentrando tutte le sue energie per la crescita delle radici a scapito della fioritura.

Provvedere quindi subito al rinvaso utilizzando un contenitore più grande del precedente di almeno 2-3 cm.