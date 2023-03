Sindrome di Peter Pan e oroscopo: ecco i segni zodiacali che ne soffrono. C’è anche il tuo lui?

Crescere non è facile, per alcuni è impossibile. Se ci affidiamo allo zodiaco per capire come maturerà il nostro partner ecco alcuni spunti su cui riflettere.

Una donna esce per andare al lavoro, il marito sul divano gioca alla Playstation. Certo questo sarebbe un caso limite, ma possiamo dire che basta molto meno. Tenere la casa in disordine, dimenticare gli appuntamenti, insomma essere totalmente inaffidabili. È la sindrome di Peter Pan, un disagio comportamentale che riguarda gli uomini che non accettano il passare

del tempo, non vogliono crescere, non prendono impegni seri. Il termine si deve allo psicologo Dan Riley che trattò il fenomeno dell’eterno bambino negli anni ottanta creando un vero e proprio tormentone ancora oggi attuale.

Molti segni zodiacali soffrono di questo disturbo e viverci insieme o innamorarsi è una vera impresa. Ma quando il cuore batte gli occhi spesso non vedono e allora potremmo fare fatica ad ammettere i difetti del partner. Anche quando ce ne lamentiamo di continuo. Sindrome di Peter Pan: ecco i segni zodiacali che più di tutti ci fanno impazzire con comportamenti assurdi e fissazioni ossessive. Insomma, con la loro immaturità.

Un podio non del tutto sorprendente

Se volessimo compilare una classifica, il terzo posto del podio andrebbe al segno dell’Ariete. Questo segno prende le decisioni senza pensare, riflette poco ed è istintivo. Non ama aspettare che gli eventi si sviluppino o procedano da soli, intervengono spesso anche quando non gli compete. Non si può contare su un segno così impulsivo, potrebbe mandare all’aria i nostri piani in un amen e potremmo essere costretti a ingoiare bocconi amari. In questi casi l’Ariete non ammette i propri sbagli e se la prende se gli facciamo notare gli errori. Il tuo lui è dell’Ariete? Questo è un problema se hai bisogno di poter contare fortemente su una persona equilibrata.

Al secondo posto troviamo il segno dei Pesci. È il segno degli artisti, di chi vive di musica e di poesia, a 3 metri dal suolo, guardando tutti dall’alto verso il basso. Irriverente, prende le proprie responsabilità in maniera del tutto personale e anticonvenzionale, non ha voglia di crescere o di sottoporsi ai giudizi altrui. Il suo Mondo è irraggiungibile, è un Mondo di fantasia in cui i problemi della quotidianità non trovano spazio. È probabile che non mantengano un impegno o una parola data. Stare vicino al segno dei Pesci non è facile. Il tuo lui richiede pazienza e attenzioni. Se non è ancora maturo, difficilmente lo sarà in futuro.

Sindrome di Peter Pan: ecco i segni zodiacali in difficoltà

Al primo posto come segno che soffre della sindrome di Peter Pan più di tutti gli altri c’è quello dei Gemelli. È il segno più ambiguo dello zodiacoe lo sappiamo, il concetto del doppio domina comportamenti e attitudini. Una parola detta in un modo può avere un significato opposto il giorno dopo, sottintesi e allusioni caratterizzano discorsi e promesse. Non si può mai essere sicuri con questo segno difficile da gestire.

Vivere alla giornata, ecco la sua preoccupazione principale. Il futuro può attendere, ciò che importa è godere dei propri averi al momento. Facile se si ha vicino qualcuno in grado di provvedere. Stare con un uomo che è dei Gemelli significa rischiare di dovergli fare da madre, da compagna, da amica e da spalla su cui piangere. Un’impresa titanica. Se il tuo lui è del segno dei Gemelli, la strada sarà lunga e con tanti ostacoli per i progetti familiari. Occorre riflettere con calma.