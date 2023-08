Quanto è economico mangiare la pizza in casa? Non è esattamente come pensi 

Molti pensano che mangiare la pizza in casa sia più economico che andare a mangiarla fuori al ristorante o in pizzeria, ma è davvero così? Vediamo di capire meglio cosa succede.

La pizza è l’alimento per eccellenza dell’Italia. L’ha esportato in tutto il Mondo e tutti la conoscono. Era iniziato tutto da una semplice pizza margherita con pomodoro, mozzarella e basilico e adesso ci sono decine e decine di varianti diverse.

Andare in pizzeria a mangiarla, tuttavia, ha un costo. Molte persone si stanno lamentando sempre di più degli aumenti che ci sono stati anche in questo settore. Così decidono di mangiare la pizza fatta in casa. Ma quanto è economico mangiare la pizza in casa? Ha davvero un costo più basso di quella della pizzeria?

Per fare il confronto tra le due cose dobbiamo essere in grado di considerare tutti gli elementi coinvolti. Qui di seguito vogliamo aiutarvi a capire meglio che cosa succede e qual è la verità.

Come si prepara quella in casa

L’impasto della pizza si può preparare a casa senza troppe difficoltà avendo cura di raccogliere tutti gli ingredienti giusti. Si ha bisogno della farina 00 e di quella Manitoba, lievito di birra fresco, acqua e sale. Una volta lavorato l’impasto e fatto riposare si può dividere e stendere per preparare la pizza.

Di solito, si usa condirla subito con pomodoro e mozzarella, ma ognuno può farla come desidera e con gli ingredienti che gli piacciono di più. Poi basta aspettare qualche minuto in forno e sarà pronta da guastare.

Quanto è economico mangiare la pizza in casa? Le differenze con la pizzeria

Molti mangiano la pizza in casa convinti di risparmiare, ma forse a queste persone sfuggono un po’ di considerazioni e di dettagli. Quando si va in una pizzeria e si ordina una pizza c’è un prezzo. Quando si fa a casa, invece, bisogna considerare un insieme di costi.

Innanzitutto, servono gli ingredienti giusti e per questo bisogna uscire e fare la spesa. Poi, serve il tempo di preparazione e bisogna tenere conto delle ore in cui l’impasto deve lievitare. Non solo, nessuno pensa mai a includere in questa spesa anche l’energia elettrica che si consuma per la preparazione.

Considerando tutto questo, alla fine, il costo di una pizza fatta in casa non si allontana molto da quella della pizzeria. Anzi, dal momento che in Italia i prezzi sono molto variabili da città a città, può essere che in alcuni posti si paghi di meno in pizzeria.

Secondo uno studio effettuato da Napoli Pizza Village, ad esempio, preparare una pizza in casa potrebbe avere un costo di 8,73 euro, mentre mangiarla fuori comporta una spesa che va dai 6,73 euro di Napoli agli 11,58 di Varese.