Il phon è uno dei dispositivi che consuma di più, ma ecco i trucchi per usare questo strumento risparmiando energia e soldi, buoni metodi da consigliare anche alle amiche.

Il phon, o asciugacapelli, è un piccolo elettrodomestico che genera aria calda e che ci aiuta ad asciugare i capelli. Lasciare i capelli bagnati potrebbe andare bene in estate, ma in inverno non è consigliato.

Al momento ci sono tantissimi modelli presenti in commercio di tutte le fasce di prezzo. Ci sono asciugacapelli molto economici che fanno il minimo indispensabili, ci sono poi quelli professionali che hanno molte funzionalità.

Noi, in questo articolo, vi suggeriremo dei trucchi per usare al meglio il phon risparmiando energia e soldi. In questo periodo il costo dell’energia è aumentato e le bollette possono essere molto salate. Risparmiare dove si può è una buona idea.

Cerchiamo di conoscere meglio i consumi del phon e come usarlo in modo da spendere meno. Sono consigli che vale la pena provare mettere in pratica, poi la scelta è individuale in base alle proprie esigenze.

Come funziona

All’interno del phon è presente un motore elettrico che fa ruotare una ventola, la quale aspira e direziona l’aria ad un resistore elettrico che la riscalda. Ci sono varie temperature e varie intensità negli apparecchi più moderni.

Il costo dell’asciugacapelli dipende dal tempo di utilizzo, da quale temperatura si sceglie di usare e quale potenza. I consumi possono arrivare a 2,4 kW/h.

Trucchi per usare al meglio il phon: se vuoi risparmiare la via giusta è questa

Anche se si usa molto meno di un forno o di una lavatrice in genere, phon e piastra per capelli, proprio per la loro funzione di generare calore, consumano molta energia e ogni anno hanno un costo non indifferente.

Sarebbe opportuno, quindi, imparare ad usare almeno il phon nel modo giusto o, meglio, quello ideale per ridurre al minimo dispendio di energia e costo.

Un primo trucco potrebbe essere questo: tamponare i capelli con l’asciugamano il più possibile in modo da assorbire quanta più acqua si riesce. In estate è molto meglio lasciare asciugare i capelli all’aria e poi modellarli soltanto alla fine.

Un secondo trucco consiste nell’iniziare ad asciugarsi i capelli con potenza e temperatura elevate per poi diminuire, dopo pochi minuti, alla potenza minima e ad una temperatura più bassa. Non solo si risparmia, ma si evita di danneggiare i capelli in questo modo.

Infine, sarebbe utile non asciugarsi i capelli in bagno perché si tratta di una stanza troppo umida, specialmente se si è appena finito di fare la doccia o il bagno. Una stanza più secca diminuisce il tempo di asciugatura e, di conseguenza, consumo e costo.