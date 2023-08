Tutti gli smalti semi permanenti per unghie forti e lucide che durano a lungo anche fatte in casa

Cerchi una soluzione per avere unghie belle e curate senza per forza andare dall’estetista? Prova questi smalti semi permanenti, molti sono anche in saldo.

Quante volte ti sei ritrovata a confrontare le tue unghie spezzate o peggio ancora mangiucchiate con quelle perfette della vicina di scrivania o di metro?

Del resto, la manicure viene considerata spesso e volentieri come un semplice vezzo, un qualcosa in più che rifinisce l’estetica.

In realtà, sfoggiare mani curate e in ordine serve non solo per una buona presentazione ma anche e soprattutto per stare bene con te stessa.

Certo, poi è anche vero che tante vengono demotivate dal pensare che per una manicure perfetta e duratura serva necessariamente l’estetista.

Ovviamente non è sbagliato rivolgersi ai professionisti, anzi.

Quello che però frena è la spesa prevista perché generalmente il prezzo di una manicure con semipermanente varia dai 25 ai 40 euro.

Naturalmente, c’è da considerare che per almeno un mese puoi vantare unghie lucide e non sbeccate.

Consigli e riflessioni

In effetti, per sua stessa conformazione lo smalto semipermanente risulta maggiormente resistente agli urti e ai lavori domestici.

Questo significa che difficilmente ti ritroveresti con le unghie sbeccate dopo aver litigato con le chiavi o lavato i piatti senza usare i guanti.

Ma proprio perché la consistenza del semipermanente è diversa, dovresti considerare eventualmente un’ulteriore spesa.

In altre parole, dovresti fissare un nuovo appuntamento dall’estetista per rimuoverlo.

Fortunatamente, il mercato beauty viene in soccorso delle sue clienti e oggi ci sono tantissimi prodotti e kit fai da te per applicazione e rimozione.

Scopri tutti gli smalti semi permanenti per unghie forti da comprare subito perché uniscono la lucentezza del gel alla facilità di applicazione.

Passione manicure

Il primo set a cui dare un’occhiata è la collezione di semipermanenti glitterati firmata Luxury Flakes.

Il costo si aggira attorno ai 40 euro, ma hai a disposizione cinque basi di diverse nuances da giostrare come preferisci.

Se invece preferisci cominciare la sessione di manicure fai da te con una spesa più contenuta prova il Laylagel Polish Gumeffect Colour.

Costa 18 euro funziona sia come top protettivo rinforzante quando applichi lo smalto normale sia per allungare le unghie fino a 3 mm.

Tutti gli smalti semi permanenti per unghie forti manicure casalinga duratura fino a 4 settimane

Ancor più economici, poi, sono gli smalti Top Notch di Mesauda, il cui prezzo oscilla generalmente tra i 10 e 13 euro.

Tra le varie tonalità disponibili ti consigliamo di provare assolutamente la 101 Daphne, un nude morbido ed elegante.

In alternativa, punta sul Gel Polish di Nail Studio Professional: su alcuni siti è attualmente scontato del 50% e costa circa 8 euro.

Se quello che cerchi è un colore intenso e brillante, non lasciarti sfuggire la linea Perfect Gel Nail Lacquer di Kiko.

In questo periodo di saldi, se vai sul sito di Kiko puoi trovarlo anche scontato del 60% a soli 2 euro.