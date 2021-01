Tra torte, pasticcini, muffin, biscotti e ciambelle della nonna, quanti dolci a settimana si possono mangiare senza spiacevoli sorprese sulla bilancia? Perché la passione sfrenata per i dessert è comune. Ma se questa è gestita in maniera ottimale, senza comportamenti alimentari di tipo compulsivo, è possibile sempre saziare il palato evitando di ingrassare.

Ecco quanti dolci a settimana si possono mangiare senza spiacevoli sorprese sulla bilancia

Riguardo a quanti dolci a settimana si possono mangiare, va detto che in teoria nella dieta si può inserire pure una fetta di torta al giorno. O comunque l’equivalente in termini di calorie. Ma in questo caso andrebbe sempre associata e abbinata ad una buona dose di attività fisica giornaliera.

Per esempio, si possono mangiare i dolci la mattina a colazione tutti i giorni facendo attività fisica. In questo modo, tra l’altro, il potere saziante del dolce permetterà di non arrivare all’ora di pranzo affamati.

La scelta di mangiare dolci, invece, è meno indicata in corrispondenza dei pasti principali. E questo specie se il pranzo o la cena prevedono un primo e un secondo piatto. Meglio il dolce a colazione, avendo tutto il tempo durante la giornata per bruciare le corrispondenti calorie. O, tutt’al più, a merenda, ma sempre senza esagerare.

Il trucco di mangiare un dolce al giorno per tutta la settimana è quello di riuscire, comunque, a restare sempre in pari con le calorie ingerite che devono corrispondere al proprio fabbisogno. A tal fine rivolgersi ad un nutrizionista è la chiave per la prescrizione di una dieta che tenga conto anche dei propri peccati di gola.

Ma non finisce qui. In quanto pure nel mangiare i dolci è necessario fare sempre delle scelte sane. Anche se light, infatti, un dolce con poche calorie può essere sempre gustoso e tale da non avere mai spiacevoli sorprese sulla bilancia. Come quello che è consigliato in questo articolo con appena 70 calorie a porzione.