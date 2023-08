Quanto costano le zucchine? Usale per preparare 3 piatti freschi e veloci spendendo meno di 5 euro

Le zucchine sono verdure di stagione nel periodo che va da giugno a settembre. Con queste puoi preparare moltissimi piatti gustosi e salutari, golosi e sfiziosissimi. L’orto d’estate spesso ne produce moltissime e a volte non sappiamo come usarle per non sprecarle. Il nostro obiettivo oggi è darti 3 idee facili e veloci che ti faranno spendere pochissimo.

Moltissimi piatti della tradizione si preparano con le zucchine. Pensa, ad esempio, alle zucchine alla scapece, ripiene, alla parmigiana e agli irresistibili spaghetti alla Nerano. Queste sono soltanto alcune delizie che possiamo realizzare con quest’ortaggio.

Ricche di fibre e di vitamine A e C, le zucchine sono ortaggi a basso apporto calorico, antiossidanti e che favoriscono la regolarità intestinale. Consumarle è molto importante e siccome il loro costo è anche abbastanza contenuto, perché non usarle più spesso?

Ecco, dunque, che prepareremo 3 ricette semplici, veloci e davvero deliziose con le zucchine spendendo davvero poco.

Quanto costano le zucchine? Usale per questa ricetta: bastano 10 minuti

Le zucchine marinate con limone e menta sono un ottimo contorno o antipasto fresco. Per prepararle servono 2 zucchine, 2 limoni, 2 cucchiai di aceto, 30 grammi di olio e 4 foglie di menta. Inoltre, useremo sale, pepe e prezzemolo. Il costo complessivo della ricetta è di circa un paio di euro.

Lava le zucchine, tagliane le estremità e asciugale, tagliale nel senso della lunghezza usando la mandolina. Disponile su un piatto da portata condendole con un pizzico di sale e di pepe.

Infine, prepara la marinatura. Spremi il succo dei limoni, filtralo e aggiungi ad esso l’aceto, l’olio e il prezzemolo tritato. Mescola il tutto e versalo sulle zucchine. Queste si conserveranno per 2 giorni nel frigorifero.

Un primo piatto con soli 3 ingredienti principali: 8 minuti per una pietanza stuzzicante e cremosissima

400 grammi di pasta, 2 zucchine e 150 grammi di stracchino: questi sono gli ingredienti per preparare un veloce primo piatto sfizioso. Per insaporire servono anche un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Riempi una pentola d’acqua e attendi che raggiunga il bollore. Intanto, lava e rimuovi le estremità delle zucchine, tagliale a fettine sottilissime. Falle rosolare in un tegame con un filo d’olio e un pizzico di sale.

Quando l’acqua bolle, salala e butta la pasta. Non appena sarà al dente, scolala e aggiungila alle zucchine in padella. Aggiungi lo stracchino, sale e pepe e amalgama tutti gli ingredienti. Si tratta di un piatto economico: 1,50 è il prezzo di un etto di stracchino, mentre le zucchine costano circa 3 euro.

Involtini di zucchine senza cottura: freschi, cremosi e irresistibili

Quanto costano le zucchine? Usale per realizzare una miriade di piatti deliziosi perché spenderai davvero pochissimo.

Per questi involtini servono 2 zucchine, 100 grammi di formaggio spalmabile, 80 grammi di granella di pistacchi e un pizzico di sale.

Lava e taglia nel senso della lunghezza le zucchine ricavando delle fette molto sottili. Salale e spalmaci sopra nel formaggio spalmabile. Aggiungi un po’ di granella di pistacchi e arrotola le fettine su sé stesse. Questo antipasto freschissimo è ideale per pranzo e per cena.

Preparare questi involtini costa circa 4 euro: 80 grammi di pistacchi costano circa 2,50 euro, 2 zucchine meno di un euro e il formaggio spalmabile circa 2 euro.