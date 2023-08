In che posti andare in vacanza per spendere poco? Ecco 2 mete low cost amate anche da Chiara Ferragni

Salento come meta per le vacanze-proiezionidiborsa.it

L’imprenditrice digitale sceglie il Salento per le sue vacanze, in una zona spettacolare che offre prezzi per tutte le tasche.

E tu quando parti per le vacanze? Chissà quante volte ci siamo sentiti rivolgere questa domanda negli ultimi tempi. Siamo in tempo di vacanze, di sole e di mare, o di relax e montagna, e tutti abbiamo voglia di rilassarci un po’.

Molti di noi, se potessero sognare per un attimo, probabilmente sceglierebbero di partire per mete lontane, come i Caraibi o l’Australia. Queste mete, però, sono molto onerose da organizzare e diventano, per questo, altamente proibitive.

Tanta bellezza, però, è quella che ospita anche il nostro Paese. Da Nord a Sud troviamo paesaggi montuosi, splendide spiagge, mari azzurri e laghi strepitosi. E il bello è che in tutta Italia è possibile trovare prezzi anche molto concorrenziali, adatti davvero a tutte le tasche. Basta solo saper cercare nei luoghi giusti.

Nel profondo sud, precisamente nel Basso Salento, esistono tantissimi paesini affacciati su un mare che farebbe invidia alle migliori cartoline. Nonostante sia diventata una meta molto ambita per il turismo di massa, anche in questa zona è ancora possibile trovare occasioni ottime. La nostra prossima vacanza in Salento ci aspetta, ecco dove.

In che posti andare in vacanza con pochi soldi? Il Salento offre tantissime possibilità!

È strano vedere associato il nome di Chiara Ferragni ad un qualcosa di low cost, vero? La realtà è che anche in questa zona del Salento possiamo trovare di tutto, dalla struttura extralusso a quella più abbordabile. La bellezza del paesaggio, però, rimane la stessa.

È da qualche anno, ormai, che Chiara Ferragni sceglie di fare tappa in una bellissima masseria in provincia di Otranto, precisamente in zona Alimini. Qui dove nascono i famosissimi Laghi Alimini, ci sono tantissime strutture che offrono soluzioni confortevoli anche a 70 euro a notte a coppia.

Il vantaggio di fermarsi a dormire qui sarà proprio l’essere vicinissimi al centro di Otranto (per raggiungerlo in auto ci vorranno solo 10 minuti), ma in mezzo alla natura. Oltretutto la zona è sulla costa, e offre diverse spiagge in cui rilassarsi e prendere il sole. È difficile immaginare una situazione migliore.

Una delle perle della zona

Un’altra bellissima tappa che dovremo raggiungere in Salento sarà Specchia. La prima volta che si vede questo piccolo paese del Salento, si rimane sempre a bocca aperta.

Questa volta ci troviamo nell’entroterra, in questo paese che sembra essersi fermato nel tempo. Il centro storico di Specchia è quasi interamente di colore chiaro, come succede per tanti altri centri del Sud Italia.

È anche stato eletto tra i borghi più belli d’Italia, il che dovrebbe darci una vaga idea della bellezza del luogo. Come se non bastasse, a Specchia potremo fare una vacanza a prezzi ancora più vantaggiosi. A fine agosto è possibile prenotare una camera matrimoniale a soli 60 euro, prezzo che spesso comprende anche la colazione. Una visita in questo borgo, insomma, è praticamente d’obbligo.

Se ti stessi ancora chiedendo in che posti andare in vacanza con un budget basso, potremmo consigliarti anche Ugento, Novaglie, ma anche Tricase, Miggiano e tante altre ancora. Ti resta solo da scegliere quella più congeniale a te e, finalmente, prenotare!

Lettura consigliata

Vuoi rilassarti sotto l’ombrellone? Ecco 2 libri imperdibili da portare in spiaggia durante questa estate