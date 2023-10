Quanto costano le sneakers e le scarpe fatte a mano da artigiani come il calzolaio di papa Ratzinger

Comprare le calzature probabilmente è l’attività preferita da molti, sia uomini che donne. Si cerca di trovare un bel paio di scarpe da sfoggiare in serate particolari o per andare al lavoro. Il costo varia, molte prodotte in serie hanno prezzi abbordabili, per quelle firmate si possono spendere molti soldi. Se si desidera calzare manufatti artigianali anche su misura, ecco qualche bottega e i prezzi praticati.

Scopo principale delle calzature sarebbe quello di assicurare protezione al piede. Possono essere più o meno comode e adatte ad un uso specifico. Pensiamo alle scarpe antinfortunistiche, a quelle da ballo ecc.

Le scarpe si vendono nei negozi fisici, ma anche on line. Possiamo pure desiderare di indossare un prodotto particolare.

Prima di scoprire quanto costano le sneakers e le scarpe fatte a mano, conosciamo qualche curiosità su Antonio Arellano e il figlio Daniel.

Una passione familiare

La loro bottega artigianale si trova a Roma. Utilizzano pelle e plantari italiani.

Gli Arellano scelgono con cura i pellami e disegnano le forme. Le calzature si realizzano usando pinza, chiodi, martello e altri arnesi, lavorando a mano. Su appuntamento si possono richiedere scarpe su misura.

Antonio Arellano è nato in Perù. Avrebbe conosciuto e lavorato per papa Giovanni Paolo II e papa Benedetto XVI, a cui ha donato un paio di mocassini rossi, indossati spesso da Ratzinger. Arellano racconta della sua vita nel libro Il calzolaio del papa. I due artigiani sono tuttora il punto di riferimento di vescovi e cardinali.

Quanto costano le sneakers e le scarpe fatte a mano a Roma

Passiamo ai prezzi. Tra le scarpe da uomo, i mocassini con nappine disponibili in vari colori costano 325 euro. La francesina con lacci costa 329 euro. Tra le calzature da donna, le ballerine in pelle costano 120 euro. Il prezzo di francesine, mocassini e altri modelli è di 200 euro. Infine, Antonio e Daniel Arellano creano anche sneakers colorate, con pellame morbido, suola in gomma e plantare anatomico. Si vendono a partire da 150 euro.

Un’altra bottega artigianale romana legata a un personaggio famoso è quella di Laudadio. La famiglia di calzolai vanta la medaglia d’oro ricevuta nel 1936 alla Mostra di Bruxelles. Inoltre, si deve alla bottega Laudadio il tacco a rocchetto delle scarpe dell’attrice Silvana Mangano, sfoggiate nel film Mambo. Anche qui c’è una cura per le pelli e la loro lavorazione. Il mocassino Fog College da uomo ad esempio si vende a 320 euro. Delle sneakers scamosciate con fondo in gomma e fodera in vitello costano 325 euro. Dei stivaletti per donna costano 310 euro. I mocassini si vendono a 340 euro, le décolleté con tacco a 165 euro.

Spendere dei soldi quindi per calzature create da mani esperte e con materiali di qualità potrebbe essere un buon investimento.

(n.d.r. Le informazioni riportate in questo articolo sono a titolo gratuito. Non esiste alcun rapporto fra la Testata e le attività commerciali indicate.)