A metà ottobre, amore a gonfie vele e straordinarie opportunità lavorative per 2 segni zodiacali grazie a Marte in Scorpione e all’Eclissi in Bilancia  

L’oroscopo di metà ottobre è caratterizzato da particolari movimenti astrologici che influiranno positivamente su 2 segni zodiacali in particolare. Leggi per scoprire se c’è anche il tuo!

Ci stiamo avvicinando alla metà del mese di ottobre. Vediamo insieme come si prospetta l’oroscopo in questo periodo. Con ben sappiamo, ad influire sullo zodiaco sono i movimenti di stelle e pianeti. In questi giorni, in cielo c’è un gran movimento che provocherà influssi benefici su 2 segni in particolare. Infatti, a metà ottobre, amore a gonfie vele e straordinarie opportunità sul lavoro attendono 2 fortunati segni zodiacali. Scopriamo insieme di quali si tratta!

Movimenti astrali di metà ottobre

Cominciamo col vedere quali sono i movimenti astrali più importanti e significativi di questo periodo. Ieri, 1 12 ottobre, Marte è entrato nel segno dello Scorpione, mentre oggi, 13 ottobre, Marte è in trigono con Saturno. Una combinazione che promuove la concentrazione. Domani, poi, 14 ottobre, avremo l’Eclissi Solare in Bilancia, che segna un importante nuovo inizio.

A metà ottobre, amore a gonfie vele e straordinarie opportunità professionali per 2 segni

Ora che abbiamo visto sommariamente il quadro astrale di questi giorni, vediamo ora come questo influirà su alcuni segni in particolare.

Il pianeta Marte, tornato nel segno dello Scorpione, porta a i nati sotto questo segno forza e determinazione, convinzione e voglia di attivarsi e mettersi in gioco. Più sicuro di sé stesso e forte di una mentalità propositiva, lo Scorpione metterà in cantiere nuovi progetti creativi che al momento giusto porteranno soddisfazioni personali e in campo economico. Guadagni e successi non tarderanno ad arrivare.

Gli amici dello Scorpione decideranno inoltre di dare una scolta alla loro vita anche sul fronte del benessere, iniziando una nuova attività fisica o cominciando a seguire un percorso di terapia volto all’esplorazione interiore.

Le cose andranno benone anche sul fronte amoroso. Grazie a Venere, entrata nel segno il 9 ottobre, per lo Scorpione sono riservati incontri molto interessanti soprattutto con leone e Bilancia. Possibile addirittura il ritorno di fuoco di un ex.

Bilancia

Come già accennato, domani, 14 ottobre, l’Eclissi entra nel segno della Bilancia, aprendo una fase chiara e sicura. Il contesto ideale per porsi obiettivi e traguardi, per raggigu8nere i quali potrebbero essere necessari importanti cambiamenti, sia sul lavoro che nel campo degli affetti.

In vista interessantissime e vantaggiose collaborazioni nel campo professionale. Molto bene anche il settore amoroso. Le unioni consolidate si rafforzeranno e cominceranno a pensare a progetti importanti da concretizzare nella primavera 2024.

