Le scarpe più costose da uomo: prezzi e modelli di 5 marche per un outfit al top

Quando partecipiamo a delle sfilate di solito lo sguardo si concentra sui vestiti. Pian piano però l’attenzione si sposta sulle scarpe. Possiamo seguire la moda comprando abiti costosi o più economici, ma le calzature sono importanti. Tra quelle maschili ce ne sono alcune assolutamente da conoscere e acquistare.

Le persone di classe si distinguono solitamente dai modi. Il tono di voce, l’atteggiamento garbato e misurato si accompagnano a un gusto particolare anche nell’abbigliamento. La ricchezza di questi uomini può essere quindi sfoggiata senza eccessi destando ammirazione. Un abito sartoriale fatto su misura o di grandi stilisti di moda come Armani e Tom Ford dev’essere abbinato a scarpe adatte.

Chi ha molti soldi a disposizione può avere un’ampia scelta. Chi ha meno euro nel conto corrente è più attento nello spendere, si sa. Bisogna però ricordare che soprattutto la scelta delle calzature sarebbe importante per il look ma anche per camminare bene senza fastidi.

Tipi di scarpe da uomo

Prima di parlare di prezzi, dovremmo conoscere alcuni modelli che un uomo elegante dovrebbe possedere.

Per un’occasione informale, con completi casual o jeans, una scarpa raffinata è la Derby. Questa calzatura è comoda, con stringhe larghe e suola con tacco basso.

La classica scarpa elegante e adatta soprattutto a eventi formali e matrimoni è la Oxford. La stringatura qui è stretta, la linea avvolge il piede dolcemente. Il colore di solito consigliato è il nero, ma si trova anche marrone o blu, da abbinare a diversi completi.

Un altro modello è il Monktrap. Qui sono assenti i lacci che lasciano il posto a due fibbie laterali.

Altri modelli di calzature maschili

Molti uomini preferiscono indossare i mocassini. Senza lacci, il modello più elegante è il Penny loafer. La banda sulla parte alta della tomaia contraddistingue questa scarpa comoda e chic.

Passando agli stivaletti, il Chelsea si associa spesso ai Beatles. Ancora adesso lo troviamo in versioni varie, in pelle o camoscio e in diversi colori. Si adatta a look eleganti o informali.

Ci sono poi delle rifiniture interessanti delle scarpe classiche. Pensiamo alla decorazione a coda di rondine o al brogue, una serie di piccole perforazioni sulla tomaia.

Le scarpe più costose da uomo: prezzi e modelli tra cui scegliere

Diamo ora un’occhiata a quanto si può spendere.

Un paio di scarpe stringate in pelle verniciata nera Gucci lo venderebbe a 770 euro. Un mocassino disponibile in vari colori quasi 900 euro.

Stivaletti Chelsea Varenne in pelle di vitello cerata Luis Vuitton costano 1.450 euro. Il prezzo dei mocassini Loafer Sorbonne è di 1.250 euro.

Tra le calzature da uomo con doppia fibbia Santoni ne propone in pelle o suede a 750 euro. Il costo della scarpa stringata Oxford è di 1.050 euro.

Per scarpe stringate e mocassini Hogan si potrebbe spendere circa 450 euro. Uno stivaletto Fabi in vitello lo possiamo comprare a 430 euro e le Derby a 420 euro.

Le cifre degli articoli si riferiscono a quelle trovate nei siti delle aziende citate.

Le scarpe più costose da uomo: prezzi e modelli descritti potrebbero invogliare un prossimo acquisto per completare al meglio un outfit elegante.