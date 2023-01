Quanto costano la farina di mandorle, la farina di castagne e la farina di riso? Ecco quale conviene

Ti piace creare in cucina ma sei stufa di usare la solita farina 00. Oppure devi variare per forza, a causa di intolleranze alimentari. Ma che costo hanno farine diverse da quella tradizionale? Sono convenienti o comportano una spesa extra? Ecco quello che devi sapere.

In cucina sei sempre al lavoro per sfornare i tuoi migliori capolavori, come torte e biscotti deliziosi. Che non manchi di offrire alla tua famiglia e ai tuoi ospiti. Ti occupi anche di realizzare manicaretti salati, addolcire l’aroma delle zuppe o dare più corpo a salse e panature? Allora la farina è proprio un prodotto che nella tua dispensa non può mancare. Ma, forse, sei stufa della tradizionale 00 e vorresti provare qualcosa di diverso. Oppure hai proprio la necessità, a causa di intolleranze alimentari, di usare un altro tipo di farina, che soprattutto non contenga glutine. Hai sentito parlare di tante varietà prive della proteina, come quella di castagne, di riso e di mandorle. Ma non sai bene dove trovarle e, soprattutto, non conosci il costo di questi prodotti. Risolviamo subito tutti i tuoi dubbi.

Quanto costano la farina di mandorle e le altre

Nel reparto dedicato alle farine e agli impasti dei supermercati più forniti, puoi trovare certamente le classiche farine di grano 00 o 0. Ma non solo. Accanto a queste puoi trovare altre interessanti varietà, come la farina di mandorle. Questa si ricava dalle mandorle tritate, è priva di glutine e ideale per celiaci. Il suo costo è di 15 € al kg. È senza glutine anche l’ottima farina di castagne, che costa invece 10 € al kg. Non avrai problemi anche a reperire la più conosciuta farina di riso che, senza dubbio, è la più economica delle tre. Per cui quella che più ti conviene acquistare, perché rispetto alle altre 2 costa solo 2,95 € al kg. Ecco, dunque, quanto costano la farina di mandorle e le altre. Puoi trovare facilmente le tre farine anche presso negozi specifici dedicati alla vendita di alimenti senza glutine o per celiaci.

Cosa puoi preparare con queste 3 farine

Ora hai capito che la farina di riso è quella che più ti conviene per le tue preparazioni senza glutine. O con un sapore diverso dal solito. Con la farina di riso puoi fare praticamente tutto. Puoi utilizzarla per fare torte, dolci e ciambelle, per realizzare creme, per fare gli gnocchi e il castagnaccio. La farina di mandorle è invece molto usata per preparare dolci deliziosi come i muffin, i macarons, il marzapane e le crêpes. Oltre che per realizzare impasti e farciture per torte particolari come la caprese. La farina di castagne è invece ideale per addolcire l’aroma amarognolo di alcune zuppe o per aumentare la morbidezza di una torta. Con essa si possono anche preparare panificati e torte salate.