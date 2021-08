Le date di scadenza dei propri documenti di identità dovrebbero essere cerchiate in rosso sul calendario. Questo va fatto per evitare multe, sanzioni e spiacevoli sorprese, come il non poter partire per un viaggio. Le regole generali prevedono il rinnovo dei documenti per tempo, ma per l’anno 2021 è tutto diverso. L’emergenza Covid ha costretto infatti a prorogare la validità di tutti i documenti fino alla fine dell’emergenza. Tutti i documenti scaduti dopo il 31 gennaio 2020 sono validi fino al 30 settembre 2021.

Il decreto firmato dal premier Mario Draghi specifica che questi sono i nuovi termini. Questi ultimi potrebbero essere ulteriormente prorogati se lo stato d’emergenza dovesse essere rinnovato. La proroga è valida solo per l’identificazione personale e non per i viaggi all’estero. Ecco dunque quanto costano i documenti da rifare e come fare per risparmiare più soldi possibile.

Scegliere la visita medica meno cara

La scadenza della patente dipende dall’età. Chi ha meno di 50 anni la rinnova ogni 10 anni, fino a 70 anni ogni cinque anni. La richiesta di rinnovo può essere inviata quattro mesi prima della data di scadenza. Per legge, dal 2013 la patente scade il giorno del proprio compleanno. I costi sono questi: 16 euro per la marca da bollo, 10,20 euro per la motorizzazione, 6,80 euro per la spedizione a domicilio. Visita medica a parte. Agenzie e scuole guida offrono il servizio completo a tra 100-300 euro.

Il modo migliore per risparmiare è il fai da te. I bollettini prestampati con i giusti valori si possono trovare in qualunque ufficio postale. Occorrono poi 4 fototessere che costano dai 5 ai 10 euro in base a dove si fanno. Meglio scegliere la visita medica meno cara: all’ASL costa circa 35 euro, i privati invece vanno dai 50 ai 60 euro.

La carta d’identità viene rilasciata esclusivamente nel nuovo formato elettronico. È valida 10 anni per gli adulti, 5 per i minori, 3 per i bambini fino a 3 anni. Il rinnovo va richiesto all’anagrafe del proprio comune di residenza da 180 giorni prima della scadenza. Bisogna consegnare il vecchio documento e una fototessera. Il costo è di circa 22 euro. In caso di smarrimento, furto o deterioramento si spendono 5,16 euro in più.

Il passaporto è valido per dieci anni per i maggiorenni. Quando scade non si rinnova, bisogna richiedere alla Questura l’emissione di un nuovo documento. Il costo è di circa 116 euro totali.