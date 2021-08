Il mondo delle piante è un favoloso universo tutto da scoprire. Abbiamo sempre infatti da imparare o da scoprire novità sia sulla tipologia delle piante sia sui loro mille utilizzi. Infatti, abbiamo svelato il segreto per abbellire tutto l’anno ogni angolo della casa con il minimo sforzo e il massimo risultato oppure visto che basta scegliere queste piante per avere la casa profumatissima

Quindi, è inutile negare che le piante da interno svolgono un positivo effetto psicologico su di noi migliorando il nostro umore, favorendo il relax e aiutandoci a recuperare le energie.

Ma non solo, perché alcune piante, oltre ad abbellire la nostra casa, apportano benefici agli ambienti in cui viviamo: rimuovono infatti le tossine dall’aria.

Infallibile metodo per sanificare la casa in una sola mossa semplice e gratis

Tra le piante che oltre ad abbellire, contribuiscono anche a purificare i nostri ambienti, vi è sicuramente la sansevieria.

La sansevieria è una meravigliosa pianta ornamentale caratterizzata da foglie lunghe, carnose e lucenti.

Non è assolutamente complicato prendersene cura. Bastano infatti pochissime regole per tenerla sempre al top.

Per prima cosa l’esposizione al sole è fondamentale, ma la luce non deve essere diretta basta che la pianta sia posizionata in una zona luminosa.

Invece è necessario non abbondare con le innaffiature e quindi di non esagerare con l’irrigazione. Il segreto per non sbagliare è toccare il terriccio. Solo quando è completamente asciutto bisognerà aggiungere altra acqua.

Infine riguardo alla concimazione, la sansevieria è una pianta che ha un bisogno nutritivo modesto. Occorre infatti concimarla ogni 20 giorni durante il periodo che va dalla primavera all’estate. In autunno e in inverno quindi la concimazione va sospesa.

Proprio perché è una pianta non solo bella ma anche purificatrice, ecco l’infallibile metodo per sanificare la casa in una sola mossa semplice e gratis.

Questo perché, se abbiamo la fortuna di avere già in casa una sansevieria, basta questo trucchetto per riprodurla e averne diverse.

Una volta tagliate le foglie queste vanno inserite in un bicchiere o in un barattolo pieno di acqua.

Sarà possibile piantarle singolarmente in un vaso con terriccio, solo quando ci accorgeremo che sono comparsi i germogli.

Il consiglio in più

Quando mettiamo la singola foglia nell’acqua per farla germogliare, se è sottile o comunque di piccole dimensioni, l’ideale sarebbe legarla a uno stuzzicadenti.

Una volta riprodotta, questa pianta potrà essere posizionata in diversi angoli della casa. Abbiamo visto infatti che oltre alla bellezza, richiede poche cure. Ma soprattutto contribuisce alla purificazione dei nostri ambienti. Non c’è quindi davvero nessun motivo per non tenerla in casa.

