Per moltissime persone l’automobile è sinonimo di autonomia e indipendenza. Chi vive nei piccoli centri, infatti, spesso non ha grandi possibilità di spostamento. Laddove i mezzi pubblici non arrivano o scarseggiano, guidare resta l’unico vero modo per raggiungere comodamente ogni destinazione. La macchina è anche essenziale in molte professioni, nonché per il tempo libero. Per questi motivi, il conseguimento della patente di guida è un traguardo importante nella vita delle persone. Può capitare, però, che l’esame pratico diventi un vero incubo e alcuni candidati debbano ripeterlo molte volte. Una delle maggiori difficoltà nella prova pratica è il corretto uso del cambio. Poca esperienza e agitazione possono, infatti, giocare brutti scherzi e far commettere errori con le marce all’esame.

Manuale o automatico?

Spesso, gli automobilisti si dividono tra i puristi che prediligono il cambio manuale e chi, invece, apprezza la comodità dell’automatico. Senza dubbio, quest’ultimo semplifica la guida e consente di prestare maggior attenzione alla strada. Difficilmente, però, è possibile sostenere l’esame di guida utilizzando un’auto automatica. Il motivo principale è che, secondo l’articolo 78 e successivi del Codice della Strada, questo preclude la guida di automezzi manuali. Insomma, fino ad oggi sostenere l’esame con il cambio automatico limitava molto la guida in futuro. Anche perché il cambio automatico è meno diffuso e più costoso rispetto all’opzione manuale. Di conseguenza, solo poche autoscuole dispongono di mezzi automatici per i propri allievi. Inoltre, chi ha un budget limitato, fatica a permettersi un cambio di nuova generazione.

Attenzione perché ci sono ottime notizie per chi vuole prendere la patente

Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 9 ottobre 2020 introduce grandi novità per gli amanti del cambio automatico. Questi ultimi, infatti, dovrebbero prestare attenzione perché ci sono ottime notizie per chi vuole prendere la patente senza preoccuparsi di cambiare marcia.

Grazie alla direttiva Europea 2020/612, in determinate situazioni non ci saranno più limitazioni indicate sulla patente. È il caso di chi abbia già una patente presa guidando col cambio manuale e voglia conseguirne una superiore. In altre parole, basterà aver dimostrato una volta di aver dimestichezza con le marce per poter effettuare l’esame usando l’automatico. Senza dover incorrere in penalizzanti limitazioni.