3 film ricchi di adrenalina da non perdere assolutamente su Amazon Prime Video

Negli ultimi tempi Amazon Prime Video ha fatto un gran parlare di sé grazie ad una delle ultime produzioni, ritenuta la più costosa di sempre. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è infatti la serie targata Amazon ispirata ai romanzi del professor J.R.R. Tolkien. Sebbene i diritti del colosso delle spedizioni si limitino alla trilogia del Signore degli Anelli e alle sue appendici la storia parla di fatti avvenuti migliaia di anni prima. Questa serie ha letteralmente spaccato il pubblico a metà tra i puristi più ferventi e spettatori moderati e più curiosi. Qualunque sarà la nostra fazione, la serie merita di essere vista se non altro per il magnificente comparto visivo degno di nota. Tuttavia se non siamo amanti del fantasy, su Amazon Prime possiamo trovare tante pellicole per tutti i gusti.

Ad esempio questi 3 film ricchi di adrenalina sono l’ideale per un fine settimana ricco di emozioni.

La trilogia della vendetta

Primo film che non possiamo farci scappare è di origine coreane, Paese che nel tempo ha regalato al mondo del cinema prodotti interessanti. Gli appassionati ricorderanno il clamore suscitato da Squid Game e Non siamo più vivi, anch’essa serie coreana, o dell’acclamato Parasite.

Il film in questione è il bellissimo Old Boy diretto da Park Chan-wook.

Un uomo viene misteriosamente rapito e tenuto in un appartamento per 15 anni senza nessuna apparente ragione. Dopo 15 anni l’uomo verrà liberato e il suo unico obiettivo sarà quello di cercare di risposte e, soprattutto, vendetta. Le ricerche sul responsabile porteranno a rivelazioni e ad un finale sconvolgenti. Il film appartiene ad una trilogia, detta trilogia della vendetta, di cui fanno parte anche i film Lady Vendetta e Mr. Vendetta, sempre dello stesso regista.

Notte di emozioni con questi 3 film ricchi di adrenalina

Secondo film suggerito è l’inquietante Seven. Se siamo amanti dei thriller polizieschi questo capolavoro diretto da David Fincher è quello che fa per noi. La storia è il classico affiancamento del vecchio agente vicino alla pensione (Morgan Freeman) al giovane cadetto appena arrivato (Brad Pitt). I due saranno coinvolti in diversi casi di omicidio che potrebbero essere ricondotti tutti al medesimo assassino. Ma sarà veramente così?

Un classico in bianco e nero

Le pellicole in bianco e nero hanno sempre un tocco riconoscibile, specie se il risultato finale riesce a scolpirsi nella storia. È il caso di La Haine, L’odio tradotto in italiano. Un giovanissimo Vincent Cassel è il protagonista di questo film che parla di tre ragazzi e del loro viaggio al centro della notte nelle “banlieue” parigine. Uno spaccato sociale di una società in caduta e che cadendo continua a ripetersi che fin lì va tutto bene, ma il problema non è la caduta, ma l’atterraggio.

Extra tip

Se però non disponessimo di Amazon Prime anche Netflix offre pellicole davvero interessanti per gli amanti delle emozioni forti. In tal senso potremmo rimanere affascinati dal film tratto dai romanzi di Stephen King Il Gioco di Gerald.