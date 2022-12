Quanto costa una lezione di pilates o yoga per mettere subito in pratica i buoni propositi

Per rimettersi in forma con l’inizio del nuovo anno molti optano per lezioni di pilates o yoga. Ma quanto costano esattamente? Scopriamolo e vediamo anche come prenotare dei pacchetti online.

Tra i buoni propositi più comuni in assoluto che milioni di italiani esprimono a ogni Capodanno, c’è certamente quello di rimettersi in forma. Ma spesso non è fattibile dedicarsi a sport troppo impegnativi, e così molti optano per lo yoga o per il pilates. Si tratta di attività perfette sia per i principianti che per i più esperti.

Questo tipo di esercizi, infatti, oltre ad aiutarci a fare stretching, ci permette di imparare ad avere il pieno controllo sul nostro corpo e sui nostri muscoli. A entrare in armonia con il respiro e anche a diventare più forti. Ma da dove cominciare? Il modo migliore è andare in palestra o in uno studio di yoga e prendere lezioni da un istruttore. Ma quanto costa?

Possiamo acquistare pacchetti di lezioni

Generalmente sia per il pilates che per lo yoga possiamo acquistare dei pacchetti di lezioni. Come, ad esempio, 10 lezioni, 15 o anche di più. In questo modo spenderemo in proporzione molto meno rispetto a pagare ciascuna lezione singolarmente. Le lezioni durano generalmente 45 minuti o un’ora e si svolgono una volta o due alla settimana. Per un pacchetto di 10 lezioni il prezzo si aggira generalmente intorno ai 100 euro. E intorno ai 150 euro per 15 lezioni.

Se siamo iscritti alla palestra in cui si svolge il corso generalmente possiamo beneficiare di uno sconto. Se invece preferiamo un pass annuale per partecipare a tutte le lezioni che vogliamo, dovremo spendere intorno ai 500 euro, ma si può arrivare anche a 1.000 euro, a seconda dei casi.

Ecco quanto costa una lezione di pilates o yoga se preferiamo un istruttore personale

Se l’idea di partecipare a un corso non ci ispira, possiamo ovviamente beneficiare di lezioni individuali con un istruttore, sia a casa nostra sia in palestra. In questo caso, però, il prezzo si alza parecchio. Generalmente dovremo spendere almeno 30 euro a lezione, o di più se vogliamo che l’istruttore venga a casa nostra. Per risparmiare, possiamo metterci d’accordo con degli amici per creare un gruppo ristretto e prendere lezioni tutti insieme.

Troviamo lezioni gratuite online o a prezzi bassissimi

Se non vogliamo investire in un corso, un pass in palestra, o men che meno in lezioni private, c’è un’altra soluzione a costo zero o quasi zero: le lezioni online. Su internet si trovano innumerevoli video di lezioni online, con istruttori e stili molto diversi. Ecco quanto costa una lezione di pilates o yoga online: zero. Possiamo svolgere interi corsi o cicli di molte lezioni dalla comodità di casa nostra e senza sborsare un centesimo. Possiamo anche selezionare lezioni di diversa lunghezza o diverso grado di difficoltà, a seconda dei nostri bisogni.

Acquistare pacchetti di lezioni online dal nostro insegnante preferito

Il bello delle lezioni online è che possiamo essere seguiti da un istruttore di yoga anche se si trova dall’altra parte del Mondo. Una volta trovato il nostro insegnante di yoga preferito, possiamo acquistare pacchetti o corsi delle sue lezioni. In questo modo saremo certi che il nostro investimento sarà fruttuoso e potremo finalmente mantenere i buoni propositi per l’anno nuovo.