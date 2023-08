Quanto costa una crema antirughe? Ecco 4 che si comprano con pochi soldi e grande risparmio

Una skincare regolare e fatta con i prodotti giusti è molto importante per assicurare il giusto nutrimento alla propria pelle, specialmente dopo i 25 anni. Abbinata all’uso quotidiano di un filtro solare, permetterà di avere grandi risultati. Un prodotto molto importante è la crema antirughe. Te ne sveliamo alcune che hanno un buon rapporto qualità/prezzo e permettono di risparmiare.

Certo, le creme antirughe non fanno miracoli. Eppure sono essenziali nella skincare di chi ha superato i 25 anni e specialmente in quella di chi si sta affacciando ai 40 e ai 50. In molti le evitano pensando di dover spendere tanti soldi per acquistare un prodotto efficace. Stiamo per sfatare questo falso mito.

Infatti, esistono tante creme antirughe che costano poco e che contribuiranno a far apparire la tua pelle splendida e levigata.

Quanto costa una crema antirughe? Ecco 4 che si comprano con pochi euro

Il costo di una crema antirughe può essere molto variabile. Si va dai 5 euro dei prodotti da supermercato finanche a più di 1000 euro per quelli delle marche più prestigiose. Le creme che suggeriremo costituiscono non sono né troppo economiche né eccessivamente costose ma hanno ricevuto buone recensioni da chi le ha provate.

Prima di acquistare qualunque prodotto, consulta il tuo dermatologo per cercare di capire se sia adatto alla tua pelle.

Florence Bio Crema Viso Acido Ialuronico

Grazie alla presenza di nutrienti quali acido ialuronico, peptidi, ceramidi e vitamina C, Florence Bio si prefigge lo scopo di idratare e distendere la pelle del viso. Una confezione da 100 ml costa 11,14 euro, un ottimo costo se lo si compara a quello di altri concorrenti. La crema ha una valutazione di 4,4 stelle su Amazon.

L’Oréal Paris Crema Viso Giorno Revitalift Laser X3

Si tratta di una crema che ha tra i suoi ingredienti acido ialuronico, vitamina C e pro-retinolo, nutrienti importanti per una pelle non più giovanissima. Il costo di una confezione da 50 ml è di 11,39 euro. La crema ha ottenuto ottime recensioni e ha infatti una valutazione complessiva di 4,5 stelle su Amazon.

Goskyn Crema Viso Rughe Idratante Rassodante Antiage con Collagene

I liposomi di elastina e il collagene sono i principi attivi di questa crema, dal costo di 12,90 euro per 50 ml di prodotto. Ha ottenuto una valutazione di 4,3 stelle su Amazon, qualificandosi come un buon prodotto più economico rispetto alla media delle creme antirughe.

RevitaLAB Day and Night Collagen Cream

Si tratta della più economica tra le creme che proponiamo e che ha tuttavia ricevuto a sua volta buone valutazioni su Amazon, con una media di 4,3 stelle. Il prezzo è di 4,41 euro per una confezione da 50 ml e quindi 8,82 euro per 100 ml di prodotto. Il suo principio attivo è l’acido ialuronico, ottimo per garantire una pelle idratata.

Quanto costa una crema antirughe? Come abbiamo visto, relativamente poco se si sa come cercarne una che sia sì efficace, ma che non ci svuoti il portafoglio.

